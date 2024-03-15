中國證監會推加強監管4文件 整治資本市場

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（中央社記者張淑伶上海15日電）為推動資本市場發展，中國證監會今天公佈4項文件，從發行准入、上市公司持續監管、中介機構監管等各方面提出措施，突出了「強本強基」和「嚴監嚴管」的要求。

根據中國網，「關於嚴把發行上市准入關從源頭上提高上市公司質量的意見（試行）」提出了8項政策措施。包括：嚴把擬上市企業申報品質，嚴禁以「圈錢」為目的盲目謀求上市、過度融資，對財務造假、虛假陳述等行為及時依法嚴肅追責；建立常態化滾動式現場監管機制。

此外，還有突出交易所審核主體責任，嚴密關注擬上市企業是否存在上市前突擊「清倉式」分紅等情形；綜合考慮二級市場承受能力，實施新股發行必要的逆週期調節；大幅提高對擬上市企業的隨機抽取比例和加大現場檢查力度；研究提高上市標準，從嚴審核未盈利企業等。

根據文件，審核註冊人員和上市委委員存在故意或重大過失、違反廉政紀律的，終身追究黨紀政務責任。

另一份「關於加強上市公司監管的意見（試行）」的內容涵蓋：加強信息披露監管，嚴懲業績造假；防範繞道減持，維護市場信心；加強現金分紅監管，增強投資者回報；多措並舉提高股息率；推動上市公司加強市值管理，提升投資價值。

文件中提到，督促財務投資較多的公司提高分紅比例。強化問詢約談和監管措施約束，督促不分紅或分紅偏少的公司提高分紅水平。

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另兩份文件還包括，「關於加強證券公司和公募基金監管加快推進建設一流投資銀行和投資機構的意見（試行）」以及「關於落實政治過硬能力過硬作風過硬標準全面加強證監會系統自身建設的意見」。

中國證監會副主席李超今天在國新辦舉行的新聞發布會上說，這些文件制定牢牢把握強監管、防風險、促高質量發展的主線，突出了「強本強基」和「嚴監嚴管」，一方面，聚焦提高上市公司品質和保護投資者合法權益，進一步完善加強市場監管的相關措施。另一方面，堅持刀刃向內，在從嚴加強證監會隊伍管理方面也作出了全面的安排。（編輯：吳柏緯）1130315