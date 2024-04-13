中國駐歐盟使團前團長傅聰 將接常駐聯合國代表

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（中央社台北13日電）北京當局調整駐外人事，據中國媒體報導，駐歐盟使團前團長傅聰即將赴美接常駐聯合國代表，至於傅聰的前任張軍已離任返中。

綜合澎湃新聞等中國媒體今天指出，據微信公眾號「國家國際發展合作署」消息，署長羅照輝12日會見傅聰，副署長趙峰濤、全球發展促進中心主任湯瑛、國際合作司代司長李明列席。

報導說，羅照輝祝賀傅聰即將履新，「這也意味著，此前擔任中國駐歐盟使團團長的傅聰已候任中國常駐聯合國代表」。

報導指出，傅聰曾任中國外交部網絡事務協調員，常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表、特命全權裁軍事務大使等職，2018年擔任中國外交部軍控司司長，2022年12月接替張明擔任駐歐盟使團團長。

至於傅聰的前任張軍已離任返中，另據早先香港星島日報報導，張軍可望接博鰲亞洲論壇秘書長。

博鰲論壇理事會歷來3年一屆，現任秘書長是現年69歲的外交部前副部長李保東，他已經當了兩屆共6年，預料即將卸任，由張軍接替。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1130413