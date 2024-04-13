中國饒舌歌諧音催生 「成都迪士尼」爆紅

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（中央社記者呂佳蓉北京13日電）中國一首饒舌歌曲因玩諧音，把成都一處小公園催生成「成都迪士尼」，更變為年輕人的打卡熱點。人潮洶湧需要警察、保安與義工設立分隔線，限制人流進入打卡，場面熱鬧又荒謬。

根據澎湃新聞等媒體報導，「成都迪士尼」位於成都武侯區，是一個居民小區內的小公園。

爆紅原因是因為中國一名饒舌歌手諾米的新歌「謝天謝帝」裡的一句歌詞「謝帝謝帝我要diss你」，其中「diss你」發音與「迪士尼」相近，而這首歌拍攝的MV地點就位於小公園的健身器上，因而讓歌曲與地點爆紅。

諾米邊唱邊搖的健身器「蹺蹺板」變成為最受歡迎的打卡道具，許多年輕人坐在上面，大聲高唱歌詞中的「我要diss你」（我要迪士尼）。

近期，由於湧入太多年輕人打卡，已經阻礙當地居民出入，甚至擾民的歌聲影響附近民眾休息。

有附近的民眾說，不知道為什麼跑到這裡打卡，「被吵到都要崩潰了」。當地街道辦的工作人員則回應，會勸導年輕人文明出遊。

因此，從6日開始，當地自治管理小組在器材附近設立了提示牌，強調要有序打卡，不高聲喧嘩，每次進入區域範圍者不能超過20人，一次不超過10分鐘，而且拍照時不准唱「謝天謝帝」。

現場還有一個指示牌，寫著「成都迪士尼入口」。

「成都迪士尼」衝上了中國網路熱搜，這首歌的創作人諾米也從原本不知名的饒舌歌手迅速吸粉，同時他的其他歌曲也先後被央視文旅、成都文旅使用，作為配樂，推廣當地旅旅遊。（編輯：唐佩君）1130413