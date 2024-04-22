美國指產能過剩 中國駐美大使謝鋒反稱焦慮過剩

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（中央社台北22日電）中國駐美國大使謝鋒20日針對美方指控中國產能過剩問題時，除辯稱「不是產能過剩，而是焦慮過剩」，還說若美方不斷干涉台灣等議題，設再多「護欄」也沒用。中國使館並宣稱，謝鋒演講受到哈佛師生熱烈歡迎，完全不提學生當面抗議之事。

中國駐美國大使館21日發文，指謝鋒應邀出席哈佛大學甘迺迪學院（Harvard Kennedy School）「中國論壇」開幕式，並發表主題為「中國式現代化、人類命運共同體和中美關係」的演講。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）近期訪問中國時關切中國電動車、太陽能板和其他綠色能源產品生產過剩問題，並指美國不會接受新興產業被中國進口補貼重創，就像10多年前美國鋼鐵業遭受重創一樣。

對此，謝鋒在這場演講上提到，應對氣候變化必須全球一盤棋。從國際上看，綠色產能不是過剩，而是嚴重不足；問題不是產能過剩，而是焦慮過剩。他並宣稱，一邊大談應對氣候變化、一邊設置綠色貿易壁壘，只會增加本國低碳轉型成本，也拖累全球清潔能源發展步伐。

關於中美關係，謝鋒指出，世界發生了很大變化，充滿動盪和不安。人類又到了爬坡過坎的關鍵當口，各國都在同一艘大船上。面對驚濤駭浪，「我們必須同舟共濟，絕不能同舟共『擠』」。

他說，當前中美關係仍然面臨嚴峻挑戰。青年一代能否像上一輩那樣享受持續了80年的和平紅利、發展紅利，很大程度上取決於中美能否找到「新時期正確相處之道」。

他說，中國不賭美國輸、不干涉美國內政、美方是否也願意與中方相向而行？如果美方在台灣、涉港、涉疆、涉藏、南海等議題上不斷干涉、損害中國利益，「即使設再多『護欄』又怎麼兜得住兩國關係的底」。

謝鋒表示，如果中美一味突出分歧和競爭，還會有中美重新打開交往大門嗎？有優勢時就大談自由市場，沒有時就搞保護主義，這還是公平競爭嗎？既然兩國領導人已就促進人文交流達成共識，為什麼不盡快移除旅行、簽證、入境等人為設置的障礙？

他說，從1949到1971年，中美曾敵視隔絕過22年，兩國貿易幾乎為零，辦理簽證也要另紙。在全球化的今天，難道還要走回頭路嗎？

中國駐美大使館這篇文章最後宣稱，謝鋒演講「受到與會代表和哈佛師生熱烈歡迎，現場嘉賓多次報以長時間掌聲」，完全省略演講現場4度遭到來自台灣、西藏的學生抗議，導致演講拖延約45分鐘。

抗議學生批評，中國剝奪香港民主自由、對西藏、維吾爾族遂行種族滅絕，謝鋒沒資格到哈佛演說。（編輯：唐佩君/邱國強）1130422