中國頂尖病毒學者被拒實驗室外 與科研機構陷糾紛

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（中央社記者張淑伶上海30日電）率先解析發表COVID-19病毒基因組序列的中國病毒學家張永振，因為和上海市公共衛生臨床中心之間的糾紛，被該中心趕出實驗室，連續兩晚睡在實驗室門外，引發關注。

這兩天，有關張永振將棉被、枕頭搬到實驗室外走廊上露宿的照片在中國網路上流傳。

微信公眾號「知識分子」今天報導，張永振團隊2020年1月率先解析並發表新冠病毒基因組序列，同年12月，他入選「自然」雜誌（Nature）年度十大人物。

從28日晚上開始，張永振已經連續兩天睡在上海公衛中心旗下「華東病原生物學研究所」的實驗室門口。這個所在2020年10月成立，張永振是所長，另一位在疫情中聲名大噪的石正麗是副所長。

據報導，張永振說，公衛中心主管23日片面告知團隊「兩天內搬離實驗室」，但他人在廣州被龍捲風耽誤行程，26日晚才回到上海，一下機就到實驗室。有的團隊成員因為門卡被註銷，

怕一出來就進不去，始終待在實驗室做實驗；張永振則因為怕東西被亂動，守在實驗室門口。

在引發輿論同情後，29日凌晨，上海市公共衛生臨床中心發布情況說明，近日醫院部分實驗室需要進行改造，因安全原因進行封閉施工，並稱有提前告知，院方並為張永振團隊提供了另外的辦公及實驗場所。

不過，張永振對此並不認可，他的團隊成員也告訴媒體，院方安排的實驗室，在場地和設備安置上都有很多難以協調、適應的問題。

報導說，上海市公衛中心是一家三甲醫院。張永振和該中心的矛盾由來已久。2018年3月，張永振與上海公衛臨床中心達成5年的科研合作協議。但是在協議到期前，2022年11月份就被要求停止合作，後來院方的「驅離」動作暫緩。

按照張永振說法，院方仍有人民幣700萬元（約新台幣3080萬元）的科研經費沒有到位，學生們的人員勞務費用和按照單位規定應得的論文獎勵，也應有300多萬元。

南方週末今天引述上海公衛中心書記范小紅說，該中心與張永振團隊的合作協議早已到期並結清費用，「用通俗的話說，就是張永振教授賴著不走，強買強賣」。

張永振下午則在微博上發文指，雖然2023年與公衛中心的協議在形式上結束，但團隊成員與公衛中心續簽了協議，繼續執行他在2021年以公衛臨床中心為依託單位承擔的國家自然科學基金重點項目等。他並反駁，如果是「賴著不走」，院方「直接驅逐」就好，29日又何必公告提供了另一個實驗室供搬遷？

相關事件仍在發酵中。經常點評熱門時事議題的前環球時報總編輯胡錫進29日深夜發文表示，相信此事件有其複雜的一面，近來知名教授與所在機構發生糾紛的情況並非只有這一起。

胡錫進感嘆：「可悲的是，現在主流媒體在解開複雜糾紛的來龍去脈方面失聲了」，往往要等官方成立「聯合調查組」才能解決。（編輯：邱國強）1130430