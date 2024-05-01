五一長假開始 大批陸客經深圳湧入香港

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（中央社記者張謙香港1日電）中國大陸「五一黃金週」今天開始，大批陸客早上開始湧入香港；與此同時，也有不少港人北上深圳遊玩，各自填補對方的旅遊及消費市場。

根據香港入境事務處數據，截至早上10時，香港連接大陸各口岸已有超過14萬人次入出境，其中入境有7.6萬人次，相信大都是訪港陸客。

入境處處長郭俊峯早上先後到羅湖管制站、高鐵西九龍站及落馬洲支線管制站視察，又到聯合指揮中心了解情況，得知各口岸目前運作順暢。

不過，由於往來人數眾多，目前香港連接深圳各口岸都出現旅客排隊長龍，入境處方面已加派人手及加開櫃台，處理訪港陸客。

另一方面，雖然香港假期沒有大陸多，但今天放勞動節假，有不少港人利用一天的機會北上深圳遊玩消費。

為了吸引陸客，香港今晚將在維多利亞海港舉行煙火表演，個別抵港陸客接受本地媒體訪問時說，期待晚上看煙火表演。不過，香港今天自凌晨起下暴雨，晚上煙火能否如期舉行，還是未知數。

也有陸客表示，訪港前都是看「小紅書」，以了解香港有那些「打卡」的地方，他們大都計畫前往尖沙咀及維港；也有深圳家長帶同子女來港進行「文化之旅」，計畫前往科學館及太空館參觀；另有陸客表示這次來港將會深入體驗本地生活。

至於今早北上深圳遊玩的港人，他們受訪時大都表示，深圳消費便宜，性價比高，因此帶同小朋友前往遊玩兼用餐，當日來回。

入境處早前預計，大陸「五一黃金週」期間將有590萬人次進出香港，當中以連接深圳的羅湖口岸最繁忙，大量大陸旅客將會湧入。（編輯：唐佩君）1130501