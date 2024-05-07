深圳分區域優化住房限購政策 料掀政策放寬潮

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（中央社台北7日電）深圳市近日從分區優化住房限購、調整企事業單位購買商品住房、提升中古屋交易便利化等方面進一步優化房地產政策。分析認為，深圳這次再放鬆預示中國各地將有一波密集的政策放鬆潮。

綜合光明網等陸媒報導，深圳住建局昨天刊登「關於進一步優化房地產政策的通知」指出，「非本市戶籍居民家庭及成年單身人士（含離異）限購1套住房，在鹽田區、寶安區（不含新安街道、西鄉街道）、龍崗區、龍華區、坪山區、光明區、大鵬新區範圍內購買住房，個人所得稅、社會保險的繳交年限要求由3年調整為1年；在其他範圍內購買住房，個人所得稅、社會保險的繳交年限要求仍為3年」。

據這項通知，有兩個及以上未成年子女的深圳市戶籍居民家庭在執行現有住房限購政策的基礎上，可在上述7個區範圍內再購買1間住房。同時滿足設立年限滿1年、在深圳市累計繳納稅款金額達人民幣100萬元、員工人數10名及以上條件的企事業單位可在上述7區購買商品住房，用於解決員工住房等需求。

報導引述房市調研機構易居研究院研究總監嚴躍進說，限購政策放鬆依然是局部放鬆模式，但深圳這次放鬆力度很大，尤其是對社保繳納條件壓縮為1年，使得此類區域購屋機會明顯增大。

另有業界人士指出，社保3年調整為1年的政策，實質上就是對郊區的限購定向大幅寬鬆，有助於去化這些區域的房市庫存。北京、深圳調整郊區限購政策後，預計上海很快也會落地相對應的具體措施。

分析表示，深圳這次政策調整的作用主要是去庫存，短期內成交量雖然會回升，但對漲價沒有作用。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1130507