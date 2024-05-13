提振經濟 中國財政部公布發行超長期國債

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（中央社台北13日電）中國財政部今天公布今年超長期特別國債的發行安排，涉及期限為20年、30年、50年。中國官媒經濟日報今天刊文，指中國經濟仍面對不少挑戰，積極的財政政策要靠前發力，特別是及早發行並用好超長期特別國債。

據中國媒體澎湃新聞，中國財政部今天公布2024年一般國債、超長期特別國債發行的安排，其中，超長期特別國債涉及期限為20年、30年、50年。

根據此次安排，決定5月17日發行30年超長期特別國債，5月24日發行20年超長期特別國債，6月14日發行50年超長期特別國債。

20年超長期特別國債有2批，分別分3至4次發行；30年超長期特別國債有3批，每批分4次發行；50年超長期特別國債有1批，分3次發行。

報導表示，今年3月中國政府工作報告提到，為系統解決強國建設、民族復興進程中一些重大項目建設的資金問題，從今年開始擬連續幾年發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，今年先發行人民幣1兆元（約新台幣4.4兆）。

報導表示，特別國債指用於特殊用途、支持特定項目而發行的國債。中國曾經發行過3次特別國債，分別是1998年財政部發行長期特別國債，用於補充國有獨資商業銀行資本金；2007年發行的特別國債，用於購買外匯，作為中國投資有限責任公司資本金；2020年則是抗疫特別國債。

中國經濟日報今天刊文表示，今年經濟實現良好開局，同時看到經濟運行仍面臨不少問題和挑戰，特別是有效需求仍然不足、企業經營壓力較大、重點領域風險隱患較多等。

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文章表示，要靠前發力，把政策工具用足用好，特別是及早發行並用好超長期特別國債，加快專項債發行使用進度。

文章又指，中國財政收入雖然保持恢復性增長態勢，但增長壓力仍不小，不少地方收支矛盾還較為突出，要確保基層「三保」（保基本民生、保工資、保運轉）按時足額支出。在中央對地方轉移支付保持一定規模的基礎上，強化地方責任落實，加大財力下沈力度，切實鞏固基層「三保」底線。（編輯：陳鎧妤/曹宇帆）1130513