提振房市 中國多地優化購房落戶政策

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（中央社台北13日電）為提振房市，中國多地近日消取住房限購外，還優化購房落戶政策。有業界人士表示，以往樓市低迷時也出現過推出購房落戶政策，通過戶籍政策與購房結合，一定程度能加快城鎮化，也有助穩定房市。

中國媒體界面新聞及證券時報今天報導，近日中國多地政府除了消取住房限購外，同時優化購房落戶政策，如加快落戶流程或放寬隨遷落戶人員範圍。

佛山市住房和城鄉建設局等部門13日印發「關於持續推動房地產市場平穩健康發展的若干措施」，被稱為房地產新政13條。

其中包括放寬購房落戶政策，指在佛山市持有合法產權住宅房屋的非本市戶籍人員，可在房屋所在地申請入戶，共同居住生活的配偶、未成年子女可以隨遷。

南京市公安局11日印發「關於合法穩定住所落戶有關事項的通知」，當中提到將進一步放寬落戶條件，在南京市擁有合法穩定住所且實際居住的非南京戶籍人員，可以直接辦理落戶。

南京曾於2018年廢止購房落戶政策，這意味時隔近6年，南京重新開始執行購房落戶政策。

瀋陽市人民政府辦公廳近日也印發「瀋陽市進一步促進外來人口落戶若干政策措施」，當中提到放寬購房隨遷落戶人員範圍，在瀋陽購房並取得合法房屋手續的人員，產權人本人及近親屬可在瀋陽落戶。

瀋陽原本的購房落戶政策只可以攜帶配偶、子女、父母落戶，現將隨遷人員範圍放寬至祖（外祖）父母、兒媳、女婿及兄弟姐妹、孫（外孫）子女等近親屬。

除此之外，武漢、杭州等地也已進一步優化購房落戶政策。杭州當局9日指出，在杭州取得合法產權住房的非杭州市戶籍人員，可申請落戶。

武漢市住房保障和房屋管理局網站6日發布有關優化購房落戶手續。家庭在武漢市購買新建商品住房，暫不具備辦理房屋所有權證（不動產證）條件的，可憑經備案的買賣合同等證明，申請提前辦理購房落戶手續。

同策研究院研究總監宋紅衛表示，購房落戶是一項福利政策，以往中國樓市低迷時也出現過，通過戶籍政策與購房結合，在一定程度能加快城鎮化進程，對於穩定房市有一定積極效果。

易居研究院研究總監嚴躍進表示，在全國統一大市場及新型城鎮化發展新變化下，戶籍政策也應該持續放寬，減少障礙，對促進經濟社會均衡發展等具積極作用。（編輯:陳鎧妤/邱國強）1130513