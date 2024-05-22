合肥武漢等5城市跟進 下調頭期款與房貸利率

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（中央社台北22日電）合肥、鄭州、西安、武漢、長沙等地跟進首間住房頭期款比例最低15%、第二間最低25%的517房市新政。市場專家預估將會有更多城市下調頭期款比例與房貸利率，以促進中國房市活躍。

據澎湃新聞，多地銀行、房企人士透露，合肥市首間住房房貸頭期款比例最低至15%，房貸利率為3.45%；第二間住房房貸頭期款最低比例為25%，房貸利率為3.65%。鄭州市也已經執行首間住房頭期款比例最低15%、第二間最低25%的政策。

湖北武漢市、湖南省長沙市已經有銀行開始執行首間頭期款15%，第二間頭期款25%。另外，武漢市首間房貸利率由3.55%降為3.25%；長沙市首間房貸款利率下限由3.75%降為3.65%，第二間利率由4.1%降為3.95%，自21日開始執行，已放款的房貸利率自明年1月1日統一調整。

中指研究院市場研究總監陳文靜預期，中國各地下調頭期款比例和房貸利率的節奏將加快。2023年以來，截至3月底，已有75個城市下調了首間房貸利率下限，64個城市取消了下限。據央行資訊，新政前除了北上廣深等城市，其餘城市均選擇執行20%、30%的最低頭期款底線。

陳文靜指出，預計接下來大部分城市頭期款比例將降至15%、20%，更多城市下調首間、二間房貸利率，三四線城市及普通二線城市有望優先進行政策調整。

房市機構易居研究院研究總監嚴躍進預期，所有二線城市頭期款比例均可能下調至15%，有助於購房市場的進一步活躍。

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中國人民銀行（中國央行）、國家金融監督管理總局5月17日發布通知，宣布下調住房相關貸款利率，並調整最低頭期款比例。中國決定取消全國首間房及第二間房商業性個人住房貸款利率政策下限，兩者的最低頭期款比例分別調整為不低於15%，以及不低於25%。

各城市可自主確定首間房及第二間房商業性個人住房貸款最低頭期款比例下限；也可自主確定是否設定房貸利率下限及下限水準。（編輯：廖文綺/周慧盈）1130522