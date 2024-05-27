中國副外長：中阿將對巴勒斯坦問題 形成共同聲音

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（中央社台北27日電）中國外交部副部長鄧勵今天說，中國外交部長王毅將在30日登場的「中國—阿拉伯國家合作論壇」第10屆部長級會議上，針對巴勒斯坦問題繼續深入探討，形成「中阿共同的聲音」，目標是要儘快結束加薩衝突，實現和平。

中國近來大舉加強對阿拉伯國家的外交攻勢。中國外交部上午宣布，阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan）、埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）、巴林國王哈麥德（Hamad bin Isa Al-Khalifa）及突尼西亞總統薩伊德（Kais Saied）等4個阿拉伯國家元首，5月28日至6月1日將對中國進行國是訪問，並出席上述會議的開幕式。

中國外交部26日宣布，中國國家主席習近平將出席「中國—阿拉伯國家合作論壇」第10屆部長級會議，並發表主旨演講。

澎湃新聞報導，中國外交部今天舉行「中國—阿拉伯國家合作論壇」第10屆部長級會議媒體吹風會，鄧勵在會中作上述表示。

根據報導，鄧勵說，王毅屆時將在這場部長會議上，與阿拉伯國家外長就巴勒斯坦問題繼續深入探討，形成「中阿共同的聲音」，目標就是要儘快結束加薩（Gaza Strip）衝突，實現和平，同時推動國際社會以更大的決心和更具體的行動落實「兩國方案」（建立以色列及巴勒斯坦兩國），最終實現中東地區的長治久安。

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鄧勵表示，從近期看，中方要求的是立即停火止戰，確實落實聯合國安理會通過的停火決議。並要著力緩解人道危機，包括保障人道救援，反對強制遷徙巴勒斯坦人民和對加薩民眾的集體懲罰。同時要防止這場衝突的外溢影響，維護整個地區的和平穩定。

根據中國外交部宣布，這場部長級會議將由王毅與阿拉伯方主席、茅利塔尼亞外長麥爾祖克（Salem Ould Merzoug）共同主持，阿拉伯國家外長或代表及阿拉伯國家聯盟秘書長將出席會議。（編輯：邱國強/陳鎧妤）1130527