中國官方：各企業各銀行對消費品舊換新 讓利要更多

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（中央社台北30日電）為推動中共中央的「消費品以舊換新」促消費政策，中國商務部昨天召開大型視訊會議，要求各行業協會、龍頭企業、金融機構對消費品以舊換新推出更多讓利優惠，讓政策「深入人心、家喻戶曉」。

而在今天，中國首都北京市商務局發布公告，宣布自5月31日至6月30日止，對全市消費者購買「綠色節能家電」及「智能（智慧）家居廚衛商品」共26種產品，給予補貼。

中國商務部今天發布，該部29日在北京召開「全國消費品以舊換新行動工作推進電視電話會」，由副部長盛秋平出席會議並講話，與會的相關地方政府、行業協會、金融機構及企業代表並作交流發言。

會議指出，「推動消費品以舊換新行動方案」及「汽車以舊換新補貼實施細則」等文件印發後，「各方面積極響應」，新聞媒體廣泛宣傳，各地「認真組織實施」，全國消費品以舊換新工作總體「進展順利、開局良好」。

這項會議提到，目前汽車以舊換新（報廢更新）訊息平台累計登錄用戶超過120萬個，提交補貼申請近2萬份，部分地區汽車報廢更新補貼已經發放。4月份新能源汽車銷售年增33.5%，限額以上單位家電零售額年增4.5%，家具網路銷售額年增12.2%。

會議強調，推動「消費品以舊換新」關係「各行各業」和「千家萬戶」。各地商務主管部門要創新工作措施，結合「消費促進年」活動，聯動行業協會、龍頭企業、金融機構等推出更多讓利優惠、便民服務措施。

同時要創新宣傳形式，推動宣傳「進社區、進企業、進平台、進機構、進展會（活動）」，讓優惠政策「深入人心、家喻戶曉」。

至於北京，北京市商務局今天發布「關於實施鼓勵綠色智能消費品以舊換新補貼的公告」，宣布5月31日至6月30日在全市範圍內開展推動「消費品以舊換新」行動，以綠色消費、智慧消費為導向，鼓勵消費者購買綠色智慧家電、家居等商品。

公告指出，北京市支持「家電換智」。提倡淘汰高能耗、高水耗，使用時限較長、存在安全隱患的家電；聚焦智慧型、綠色型、低碳型，對消費者購買綠色節能家電予以補貼。

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同時，北京市支持「家居煥新」。支持居民開展舊房裝修、廚衛等局部改造和適老化改造，對居民購買智慧家居廚衛商品給予補貼。

綜合中國媒體報導，北京市上述的綠色智能消費品以舊換新補貼，阿里巴巴、京東、居然之家等31家企業獲得參與資格，消費者購買26類商品可使用這一補貼，參與企業與北京市政府依2比3的比例共同承擔補貼資金。（編輯：邱國強/曹宇帆）1130530