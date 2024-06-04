港評：中共三中全會輪廓初現 經濟體制改革是重點

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（中央社記者張謙香港4日電）中共20屆三中全會預定下月召開，有分析指出，這次會議的輪廓初現，包括新一輪改革的重點還是經濟體制改革，召開時間可能在7月上中旬，有關人事的議程也引人關注。

明報今天刊登分析文章表示，中國國家主席習近平上月23日在山東濟南主持企業和專家座談會上的講話，被視為對這次三中全會的「定調」，而上週日至上週三，人民日報一連4天發表「評論員文章」，詮釋習近平講話，令三中全會輪廓初現。

文章表示，大陸新一輪改革的重點還是經濟體制改革，企業改革或是重頭戲。

據分析，習近平在上述講話中提出，改革「要抓住主要矛盾和矛盾的主要方面」，還特別提到「推進經濟體制改革要從現實需要出發，從最緊迫的事情抓起……推進制度創新」，而座談會的舉辦地點山東省又是傳統國企大省，因此，一般預料，三中全會推出的「進一步全面深化改革」決定，應該是以經濟體制改革為主，企業改革、特別是國企改革則是重點。

在時間方面，文章表示，最近三次中共中央全會從公布開會時間到真正開會的間隔時間，一般在2至3個月，今年4月30日的中央政治局會議，宣布三中全會7月召開，考慮到一般7月下旬是大陸防汛「七下八上」（七月下旬至八月上旬的華北雨季）的關鍵時刻，巴黎奧運又定於7月26日開幕，屆時會吸引全球目光，估計為期4天的20屆三中全會最可能在7月上中旬召開。

此外，文章指出，本屆三中全會另一看點是人事問題，前外交部長秦剛、前國防部長李尚福等人的中委資格或被罷免，至少國防部長董軍可能會增補為中央軍委委員，至於是否有其他高層人事變動更引人矚目。（編輯：呂佳蓉）1130604