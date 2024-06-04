6/15起滬港高鐵11小時 國鐵：支持香港融入發展

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（中央社記者李雅雯上海4日電）從上海、北京抵達香港將由普速直通車升級為高鐵動臥列車，旅程時間也將大幅縮短，滬港、京港間「夕發朝至」，中國國鐵集團表示，這是支持香港融入國家發展重要部署。

北京西、上海與香港紅磡站間開行的普速直通車Z97/98、Z99/100次將從15日起升級為北京西、上海虹橋與香港西九龍站間的高鐵動臥列車D909/910、D907/908次。

伴隨升級為高鐵動臥列車，旅程時間也將大幅縮短，北京–香港（京港）、上海–香港（滬港）的旅程時間分別由24時31分、19時34分縮減至12小時34分、 11小時14分。

澎湃新聞4日報導指出，根據中國國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）相關負責人介紹，這波調整是為了貫徹落實中央關於支持香港更好融入國家發展大局的重要部署，在中央港澳辦支持下，與香港鐵路部門密切合作。

國鐵集團相關負責人指出，統籌運用高鐵線路和裝備資源，在京港、滬港間各開行1對日間高鐵列車的基礎上，設計普速直通車提質升級方案，各增開1對「夕發朝至」高鐵動臥列車。

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國鐵集團相關負責人提到，這次開行高鐵動臥列車是對原有北京西、上海與香港紅磡站間普速直通車的提質升級，除了列車設備更加先進外，通關方式也更為便捷；出發或抵達站點在京港、滬港高鐵列車沿線增加，發車模式也從「隔日開」轉為週五、週六、週日、週一發車。

國鐵集團相關負責人強調，跨境旅客運輸擴大能量，有利於進一步發揮高鐵香港段與全國高鐵網互通優勢，對於促進香港與內地間人員、經貿和文化往來，以及推動香港更好融入國家發展大局具有重要意義。（編輯：唐佩君）1130604