卸任海基會董事長 李大維感謝任內各方協助

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（中央社記者吳柏緯台北7日電）前海基會董事長李大維今天正式卸任，他表示在任內受到許多朋友的協助，內心充滿感恩。他回顧任內工作成果時表示，「涉及兩岸民眾權益的事都不是小事，每個案件海基會都相當看重」。

海峽交流基金會今天舉行第12屆董監事第3次聯席會議，李大維卸下董事長一職，新任董事長由鄭文燦接任。

李大維在致詞時表示，2度擔任海基會董事長一職，「今天我是以卸下公務擔子的心情離開這個職務」。

他說，第1次是2020年6月，卸下國安會秘書長的職務，首次來到海基會服務，那時疫情剛剛開始。到任2個月後，奉總統指示前往總統府擔任秘書長；去年2月，再度回到海基會，並與前秘書長邱垂正攜手合作，當時正好遇上疫情後的復甦期，兩岸航班恢復，民眾往來逐漸步入常軌，海基會服務案件也大幅增加。

李大維說，過去一年多來為了改善財務結構，積極對外募款，共減少短絀新台幣2282萬元。此外，去年文書驗證案件量創11年來新高；陸配返鄉案件也大幅增加，許多陸配因疫情3年大通證過期，無法返鄉，尋求海基會協助，去年案件量達2753件，是2022年1027件的2.7倍，更是2021年591件的4.7倍。

他表示，「海基會同仁仍兢兢業業，努力完成所有服務案件，因為涉及兩岸民眾權益的事都不是小事，每個案件海基會都相當看重，能與這麼一群優秀同仁共事，我感到非常榮幸」。

李大維說，在海基會任職期間受到許多朋友的協助，內心充滿感恩。

對於新任董事長鄭文燦、副董事長羅文嘉，李大維表示，「是相識多年的朋友，也是國家的優秀人才」，兩人不僅行政資歷完整，也有豐富的兩岸交流經驗。相信由他們所領導的海基會團隊，一定能為兩岸和平穩定與人民福祉，創造更大的貢獻。（編輯：張淑伶）1130607