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海基會：不涉及政治前提對話 有助兩岸關係

2024/3/28 17:07（3/28 17:21 更新）
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海峽交流基金會（海基會）28日下午舉行背景說明會，由副秘書長蔡孟君主持。中央社記者李雅雯攝 113年3月28日
海峽交流基金會（海基會）28日下午舉行背景說明會，由副秘書長蔡孟君主持。中央社記者李雅雯攝 113年3月28日
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（中央社記者李雅雯台北28日電）中國大陸國台辦昨於例行記者會上再喊「九二共識是兩會對話協商政治基礎」；海基會今天回應，在不涉及政治前提基礎上，兩岸務實溝通對話才有助於兩岸關係正向發展。

海峽交流基金會（海基會）今天下午舉行背景說明會，副秘書長蔡孟君於會上作出上述表示。

蔡孟君指出，海基會董事長李大維一再地呼籲，兩岸應以民為念、人民優先，民眾福祉不牽涉政治；在不涉及政治前提基礎上，兩岸務實溝通對話，共同尋求兩岸和平穩定共存之道，如此才有助於兩岸關係正向發展。

李大維日前接受網路節目專訪時提到，從去年2月14日擔任海基會董事長一職以來，在每一個公開場合都會提到，期望對岸捐棄成見，兩岸得以交流、對話；不過大陸的回答講來講去就是「一中原則、九二共識」。

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中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）昨天召開例行記者會，國台辦發言人陳斌華對於李大維發言表示，「體現一個中國原則的『九二共識』，清晰界定了兩岸關係的性質，是兩會（指海基會與海協會）對話協商的政治基礎」。

陳斌華指出，「如果台灣方面真想恢復兩岸對話，就應回到『九二共識』政治基礎上來。否則，空談兩岸對話，才是真正沒有誠意」。（編輯：陳鎧妤）1130328

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