金馬外海多起意外 李大維：都在第一時間搶救

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（中央社記者吳柏緯台北22日電）海基會董事長李大維今天表示，近期在金馬外海發生多起意外事故，兩岸政府都在第一時間全力搶救，人道考量是首要原則，責任歸屬有待司法機關調查，相信最終都能透過溝通協商解決。

海峽交流基金會今天舉行第12屆董監事第2次聯席會議，李大維在會前致詞時作上述表示。

他表示近期意外事故發生後，兩岸政府都在第一時間全力搶救，不放棄任何救援機會。不管當事人當下從事的行為是否合法，都以拯救生命為首要任務，人道考量絕對是首要原則，相關的責任歸屬都有待司法機關調查，相信最終都能透過溝通協商解決。

他提及，30多年來兩岸針對事務性議題，已建立制度化聯繫機制，奠定雙方交流互動的基礎，呼籲「陸方應該要珍惜這個得來不易的成果」，台灣也樂於運用現有機制，務實溝通、化解歧見。

去年底七大工業國集團（G7）領袖在會談後的聲明中，「重申台海和平穩定及和平解決的重要性，對國際社會安全與繁榮不可或缺」。

李大維指出，自就任董事長一職以來，各國駐台代表，如美、加、澳、韓等都曾來拜會，「除了對台灣的民主發展與經濟繁榮表達高度肯定外，也都一再強調台灣高科技產業鏈及位處國際重要航線等地緣價值的重要性」。

他說，多次透過各種公開場合，呼籲中國大陸「以民為念、人民優先」，告別「你死我活」的零和爭鬥，追求「相互成就」的合作關係。在不設置任何政治前提的基礎上，雙方務實互動溝通，以和平、對等、民主、對話，共同尋求兩岸和平穩定的共存之道。

他強調，願再次誠懇呼籲中國大陸，「讓我們共同翻閱歷史的新篇章，這不僅是兩岸人民共同的利益所在，也是國際社會的殷切期盼」。

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針對海基會過去一年的工作成果，李大維說，各類服務案件數量大幅成長，全年度累計36萬5538件，較前年增加55.3%。

最後，李大維也提到日前是24節氣的「春分」，過了春分，白晝漸長，夜晚漸短。陽光和煦，春風吹起，正是播種耕耘的好時節。期盼兩岸雙方都應該用正面積極的新思維看待彼此，揚棄刻板的印象，共同播下和平的種子，用互信灌溉，用善意耕耘，和平雙贏的花朵終將綻放。（編輯：陳鎧妤）1130322