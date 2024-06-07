接海基會董事長 鄭文燦：兩岸交流才有理解與諒解

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（中央社記者吳柏緯台北7日電）海基會新任董事長鄭文燦今天表示，兩岸的關係是台灣生存發展的重中之重，交流是基礎，有交流才會有理解，也才會有諒解。

海峽交流基金會今天舉行第12屆董監事第3次聯席會議，新任董事長鄭文燦致詞時表示，海基會的任務是促進兩岸的交流對話以及協商，海基會受陸委會的授權跟委託處理各項兩岸事務，兩岸有很多的事務需要海基會在第一線扮演重要的角色。

他說，從前總統蔡英文到現任總統賴清德，對兩岸關係的發展都是秉持立場堅定、態度穩健、善意交流，並希望能夠促進兩岸更和平、更善意的對話方向。

他表示，賴總統的就職演說提到，會依照中華民國憲政體制，以不卑不亢、維持現狀，秉持4個堅持，以交流取代圍堵、對話取代對抗，也能夠希望自信交流。

鄭文燦強調，台灣是一個非常注重自由民主價值、法治人權與多元文化的社會，有著非常有活力與創新的經濟，對自己擁有這個民主價值有自信，「所以對兩岸的穩健開放、逐階段開放，準備好了」。

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他說，會秉持這樣的信念，希望交流是基礎，有交流才會有理解，也才會有諒解，「我們希望能夠增加理解，促進諒解，畢竟兩岸關係是我們國家生存發展重中之重，透過交流可以讓這個和平有更好的基礎，減少意外也降低風險，讓和平成為共同的語言，這才是我們最高的目標。」

鄭文燦坦言，接任這個工作是不同的挑戰，但一定會全力依照政府的政策，把海基會的角色扮演好，海基會站在第一線，希望每一步都是穩健的，千里之行始於足下。每一步的交流都是秉持善意出發，能夠讓彼此有更多的理解、更多的諒解。（編輯：張淑伶）1130607