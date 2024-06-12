中國央行：房地產工作具政治性 加快推動去庫存

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（中央社台北12日電）中國人民銀行（央行）今天召開「保障性住房再貸款工作推進會」，表示要深刻認識房地產工作的「人民性、政治性」，依「政府指導、市場化運作」的思路，加快推動存量商品房去庫存，並要嚴格避免新增地方隱性債務。

據人民銀行官網公布，為深入貫徹落實中共政治局會議精神，按照中國國務院常務會議和「全國確實做好保交房工作視頻會議」部署，該行今天在濟南召開「保障性住房再貸款工作推進會」，調研推廣前期租賃住房貸款支持計劃試點經驗，部署保障性住房再貸款推進工作。

據公布，人行行長潘功勝出席這項視訊會議，並發表講話。會中，濟南、天津、重慶、鄭州等市政府及工商銀行、建設銀行代表分別結合前期試點經驗發言，與會各城市及銀行圍繞推進保障性住房再貸款落地工作「進行了深入交流」。

會議首先即強調，房地產業發展關係人民群眾切身利益，關係經濟運行和金融穩定大局。

會議指出，設立保障性住房再貸款，鼓勵引導金融機構按照市場化、法治化原則，支持地方國有企業以合理價格收購已建成存量商品房用作保障性住房配售或租賃，是金融部門落實中共政治局「關於統籌消化存量房產和優化增量住房、推動構建房地產新發展模式」的重要舉措，有利於透過市場化方式加快推動存量商品房去庫存，加大保障性住房供給，助力保交房及「白名單」機制。

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會議強調，金融機構和有關單位要深入貫徹落實中共政治局和中國國務院常務會議部署，深刻認識房地產工作的「人民性、政治性」，既要解放思想、拓寬思路，又要穩妥把握、紮實推進。

會議提到，要按照「政府指導、市場化運作」的思路，借鑒前期試點經驗，著力推動保障性住房再貸款政策落地見效，加快推動存量商品房去庫存。加強制度保障和內外部監督，堅持「自願參與、以需定購、合理定價」，確保商業可持續，嚴格避免新增地方隱性債務，確實防範道德風險。（編輯：邱國強/楊昇儒）1130612