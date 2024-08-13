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香港國安法實施後 持續有書本遭圖書館下架

2024/8/13 10:26
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（中央社記者張謙香港13日電）據報導，香港國安法於2020年中實施以來，持續有圖書遭公共圖書館下架，過去1年最少有32項館藏下架。

明報今天在報導中表示，新下架書刊包括當代作家陳冠中於2015年出版的歷史假想小說「建豐二年：新中國烏有史」。

據報導，這本書以「國共」內戰結果相反來展開歷史想像，假設國民黨在「國共」內戰勝出後中國發展的另一情況，曾獲浸會大學第6屆「紅樓夢獎」專家推薦獎。

報導引述中文大學中文系副教授黃念欣說，這本書以文學與歷史展開對話，「華文界少有、絕對有文學價值」，「如果少了人看這本書，對於國族、歷史教育是一個缺失」。

報導表示，管理公共圖書館的康文署回覆下架上述書本的原因時重申，一旦發現有館藏涉嫌違法或不利國安便會複檢，確定沒問題後會重新上架。

除了陳冠中的作品外，近年遭下架的包括香港大學人文學院講座教授馮客的歷史著作「毛澤東的大饑荒：1958-1962年的中國浩劫史」。

香港國安法實施後，本地公共圖書館持續把有可能違反國安法的書籍下架，在檢查無虞後才會重新上架。但根據明報去年的統計，遭下架的館藏書本中，仍有180項沒有重新上架。（編輯：呂佳蓉）1130813

#中國
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#國民黨
#陳冠中
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