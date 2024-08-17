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中國7月青年失業17.1% 創年內新高

2024/8/17 09:49
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（中央社台北17日電）中國國家統計局16日發布的數據顯示，7月青年失業率為17.1%，較6月提高3.9個百分點，創下今年以來新高。官方解釋這是因為進入傳統畢業季的原因。

據發布，7月份，中國全國城鎮16-24歲勞動力失業率為17.1%；25-29歲勞動力失業率為6.5%，較6月提高0.1個百分點；30-59歲勞動力失業率為3.9%，較6月下降0.1個百分點。以上統計皆不包含在校生。

此前，16-24歲、25-29歲勞動力失業率已連續3個月下降，7月份結束下降趨勢。

國家統計局數據顯示，7月份，全國城鎮調查失業率為5.2%，比6月上升0.2個百分點。

澎湃新聞報導，國家統計局新聞發言人劉愛華15日在新聞發布會上表示，全國城鎮調查失業率比上個月上升，主要是由於進入傳統畢業季，大專大學應屆畢業生集中離校進入勞動力市場的影響。

中國青年失業率甚受外界關注。16-24歲失業率曾在2023年4月到6月連續突破20%，並在6月達到21.3%的最高水準。隨後官方宣布自當年8月起暫停發布分年齡段的城鎮調查失業率，直到2024年1月起，調整統計方式、剔除在校生後，才恢復公布分年齡段的失業率。

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劉愛華
中國7月經濟數據顯示 內需持續低迷成長動能不足中國統計官員：就業壓力矛盾並存 挑戰困難不少
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