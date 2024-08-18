香港昔日政治漫畫不復存在 黃照達海外延續責任

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（中央社記者陳鎧妤台北18日電）香港政治漫畫家黃照達在明報畫漫畫17年，日前首次接獲明報的提醒要「知所分寸」，令他感到傷心，卻理解。他2年多前將在明報的政治漫畫專欄改為畫親子題材，直至移居英國後才重拾畫政治漫畫，他說，「這是一份責任。」

香港明報總編輯劉頌陽15日向時代版專欄作家發電郵，提到「懇請各位（作家）幫我們一把，今後下筆時務必再多一分謹慎，評論要基於準確的事實，知法守法、知所分寸，否則難保說不定哪天危機會降臨」。外界一般相信是回應此前港府官員的批評。

在明報時代版畫漫畫的黃照達接受中央社訪問時表示，與明報合作十多年從來沒收過任何「提醒」，今次是首次，感到突然，「大家都明白現在的處境是很困難，不論媒體或作者，也面對同樣壓力。是不是可以繼續我們正在做的事？會不會有一天會消失？」

他說，理解明報的做法，但同時對媒體要向作家作出類似的提醒，感到傷心、可惜。

曾是香港浸會大學視覺藝術院助理教授的黃照達，自2007年開始為明報畫政治漫畫，當時的專欄名稱是「嘰嘰格格」，以政治為題材。

2021年9月他的一則漫畫被香港警方批評作出毫無事實根據的指控，詆毀、抹黑少年警訊會員。

其後黃照達致歉，並宣布持續了14年的專欄「嘰嘰格格」會於2021年9月底停刊，之後易名為「小粉人看日子」繼續創作，轉畫以親子為題材的療癒系小故事，直至現在。

黃照達在香港明報的專欄已由畫政治漫畫改為畫親子或個人感受的題材，但他繼續在海外媒體畫有關香港的政治漫畫，說這是他的責任。圖為他為海外媒體畫的一幅政治漫畫。（黃照達提供）中央社記者陳鎧妤台北傳真 113年8月18日

黃照達為香港明報畫漫畫17年，他向中央社說，日前首次接到明報電郵提醒專欄作家們要「知所分寸」，他理解明報的做法，同時感到傷心及可惜。（黃照達提供）中央社記者陳鎧妤台北傳真 113年8月18日

目前黃照達在明報另一個漫畫專欄名為「香港書」，每逢星期日刊登，主要抒發他對香港的個人感受，有時會以時事作為靈感，但並不是戲謔或諷刺式的政治漫畫。

黃照達不諱言，當初決定不繼續在專欄畫政治漫畫，是在壓力及家人擔憂下的一種妥協，而且有一段時間有一種很重的無力感，覺得畫政治漫畫已改變不了什麼，「而且每天自我審查是畫不下去的」，倒不如轉換方式，在自己及香港人都需要抒發情緒時，畫一些大家的感受更重要。

被問到繼續在香港畫漫畫有什麼禁忌？黃照達舉了一連串例子，如與港府部門有關的、2019年抗爭運動，甚至是國歌、國旗，及有政治隱喻的字句等都有風險。

他說，以前畫政治漫畫經常會畫國旗，用來代表一個國家或地方，但現在可能會被指侮辱國旗。

他直言，「你可以冒風險去畫，但需要預備有一天可能不能再畫，看你覺得這個空間對你有多重要。如果很想保留這個空間，你只能選擇有些東西不畫。」

2021年底黃照達離港到英國，本來沒有打算再畫政治漫畫，但有一個港人在英經營的媒體邀請他執筆，後來明報暫停了香港知名政治漫畫家尊子的專欄，令他決定重新畫下去。

已移居英國的黃照達表示，雖然身處海外並非可以完全暢所欲言，但仍希望延續畫政治漫畫的責任。圖為他為一個海外媒體畫有關香港的政治漫畫。（黃照達提供）中央社記者陳鎧妤台北傳真 113年8月18日

黃照達移居英國後，因緣際會下再次為一個港人在英國經營的媒體重新畫政治漫畫。對於如何衡量風險，他直言自己想過回港。（黃照達提供）中央社記者陳鎧妤台北傳真 113年8月18日

「在香港，批評比較尖銳的政治漫畫沒有了，自己有幸畫了這麼多年，有責任延續下去，可能影響力不及以前，或看的人不多，但對自己來說是一份責任」，黃照達說。

如何衡量風險？黃照達直言，沒有想過回香港，「我是行使我應有的自由，沒理由去到英國都要犧牲這些自由。但每人都要為自己的行為承擔風險，每人都要衡量，我想用畫筆表達意見，有這個平台便去做。」

他說，目前他最關心的並非個人風險，而是作品品質，因為自己不在香港，不能像以往設身處地了解香港社會的脈搏；而且身處海外不代表能完全暢所欲言。

以前，黃照達以為自己會畫政治漫畫直至退休，但他說，近年發生的事無人預料到，現在他經常有心理準備，隨時有一天可能連非政治漫畫都會被叫停。（編輯：謝怡璇）1130818