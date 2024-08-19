習近平會見越共總書記蘇林 中越將發表聯合聲明

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（中央社台北19日電）中共總書記、中國國家主席習近平今天上午與到訪的越共總書記、越南國家主席蘇林舉行會談。根據中國外交部發布的長文通稿，雙方簽署包含互聯互通、工業、海關檢驗檢疫等合作文件，雙方並將發表一份「聯合聲明」。

根據中國外交部下午4時發布的長文通稿，習近平再次祝賀蘇林當選越共中央總書記。

習近平指出，中方願與越方保持密切戰略溝通和高層交往，堅定相互支持，積極探討拓展共建「一帶一路」倡議和「兩廊一圈」框架對接合作，加快推進鐵路、高速公路、口岸基礎設施「硬聯通」，提升智慧海關「軟聯通」，攜手打造安全、穩定的產業鏈供應鏈。

習近平在談及雙方關係時指出，共同的理想信念是中越兩黨代代傳承的紅色基因，凝結成「越中情誼深、同志加兄弟」的傳統友誼。

習近平表示，作為當今世界兩個執政的共產黨，中越兩黨要秉持友好初心，賡續傳統友誼，牢記共同使命，堅持共產黨領導和社會主義制度，持續深化具有戰略意義的中越命運共同體建設，共同促進世界社會主義事業發展。

習近平表示，他願與「蘇林同志」建立良好工作關係和個人友誼，共同引領中越命運共同體建設走深走實。

根據中方的訊息，蘇林表示，他作為越共中央總書記、國家主席首次出訪來到中國，體現越南黨和政府一貫重視發展對中關係的立場，將中國作為越南對外政策的戰略選擇和頭等優先。

蘇林指出，越方願與中方保持密切高層交往，分享治黨治國理政經驗，深化戰略互信，加強發展戰略對接，以及國防安全、經貿投資、跨境基礎設施聯通等領域互利合作。越方願與中方妥善管控海上分歧，共同維護地區和平穩定。

據中國外交部，會談後，雙方共同見證簽署關於黨校、互聯互通、工業、金融、海關檢驗檢疫、衛生、新聞機構和媒體、地方、民生等領域多項雙邊合作文件。

簽字儀式後，習近平與蘇林進行小範圍茶敘。長篇的通稿形容，在「親切友好」的氛圍中就共同關心的重要問題繼續進行深入交流。

在會談之前，習近平與夫人彭麗媛在人民大會堂東門外廣場為蘇林和夫人吳芳璃舉行歡迎儀式。蘇林抵達時，禮兵列隊致敬。

習近平與蘇林登上檢閱台，軍樂團奏中越兩國國歌，天安門廣場鳴放21響禮炮。蘇林在習近平陪同下檢閱中國人民解放軍儀仗隊，並觀看分列式。

當天中午，習近平和彭麗媛在人民大會堂金色大廳為蘇林夫婦舉行歡迎宴會。

通稿指出，蘇林訪中期間，雙方將發表「中華人民共和國和越南社會主義共和國關於進一步加強全面戰略合作夥伴關係、推進中越命運共同體建設的聯合聲明」。

根據通稿，蔡奇、王毅、王小洪等參加上述活動。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1130819