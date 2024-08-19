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習近平與越共總書記蘇林會談 稱對越周邊外交優先

2024/8/19 13:36（8/19 13:53 更新）
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中共總書記、中國國家主席習近平（前左）19日在北京人民大會堂舉行儀式，迎接越共總書記、越南國家主席蘇林（前右）。（ANDRES MARTINEZ CASARES/Pool via 路透社）
中共總書記、中國國家主席習近平（前左）19日在北京人民大會堂舉行儀式，迎接越共總書記、越南國家主席蘇林（前右）。（ANDRES MARTINEZ CASARES/Pool via 路透社）
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（中央社台北19日電）中共總書記、中國國家主席習近平今天上午與到訪的越共總書記、越南國家主席蘇林舉行會談。這是習近平逾半個月來首次露面。他說，中方始終將越南作為周邊外交優先方向。

央視新聞報導，習近平在北京人民大會堂舉行歡迎儀式，並與蘇林舉行會談。蘇林是應習近平邀請，18日至20日到中國國是訪問。

習近平說，蘇林就任越共總書記後首訪就來到中國，充分體現了對中越兩黨兩國關係的高度重視，也體現了中越關係的高水準和戰略性。他願與蘇林共同引領「中越命運共同體」建設走深走實。

前越共總書記阮富仲7月19日逝世，習近平隔天就到越南駐北京大使館弔唁。他今天在會談中再次表達對阮富仲的悼念，表示相信蘇林將繼承阮富仲遺志，率領全體朝著越共13大確定的建黨建國百年奮鬥目標接續邁進。

習近平稱，中方始終將越南作為周邊外交優先方向，支持越南堅持黨的領導，走符合本國國情的社會主義道路，深入推進革新開放和社會主義現代化事業。

他表示，作為當今世界兩個執政的共產黨，中越兩黨要秉持友好初心，賡續傳統友誼，牢記共同使命，堅持共產黨領導和社會主義制度，持續深化具有戰略意義的中越命運共同體建設，共同促進世界社會主義事業發展。

在中國官媒央視午間發布的3分鐘多會談畫面中，全程遠距離拍攝長桌，沒有習近平、蘇林等人的特寫鏡頭，且僅有習近平的開場發言。稍早央視發布的歡迎儀式畫面中，也只有人民大會堂外遠距離的拍攝場景。

越南新聞（Vietnam News）則在社群平台X上發布習近平伉儷歡迎蘇林伉儷的特寫畫面。（編輯：張淑伶/陳鎧妤）1130819

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