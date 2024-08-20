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桌遊「2045」模擬台海戰爭 玩家扮親共反共角色呈現台灣內部分歧

2024/8/20 17:33（8/20 18:05 更新）
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台灣遊戲品牌「迷走工作坊」即將推出桌遊「2045」，模擬共軍侵台。桌遊實際考究真實存在的共軍部隊，如合成第14旅、73集團、空降兵雷神突擊隊，圖為樣品。中央社記者謝怡璇攝 113年8月20日
台灣遊戲品牌「迷走工作坊」即將推出桌遊「2045」，模擬共軍侵台。桌遊實際考究真實存在的共軍部隊，如合成第14旅、73集團、空降兵雷神突擊隊，圖為樣品。中央社記者謝怡璇攝 113年8月20日
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（中央社記者謝怡璇台北20日電）台灣遊戲品牌「迷走工作坊」即將推出桌遊「2045」，描繪平行時空下的台海戰爭，透過玩家扮演保衛家園戰士、親共內應等角色，凸顯個人與國家利益的矛盾拉扯，呈現台灣社會內部分歧，模擬人類面對戰爭的複雜人性。

「迷走工作坊」將桌遊「2045」的背景，設定在平行時空下的西元2045年。在共軍大舉侵台之際，每位玩家扮演不同角色，包括「促統會」、「政府軍」、「台灣自衛隊」等角色，結局無論是共軍登陸或台灣抵禦成功，都不代表玩家獲勝，最後僅會以基於個人利益所衍生的得分機制，計算得分決定是否取勝。

桌遊「2045」搭配行動、任務卡牌，玩家可依個人利益考量，決定牽制或誘導共軍侵台，圖為樣品。中央社記者謝怡璇攝 113年8月20日
桌遊「2045」搭配行動、任務卡牌，玩家可依個人利益考量，決定牽制或誘導共軍侵台，圖為樣品。中央社記者謝怡璇攝 113年8月20日
桌遊「2045」模擬共軍侵台，開局前玩家會獲得代表個人角色的護照本，其中包括「促統會」、「天地盟」、「政府軍」等角色，並依個人利益設定得分機制，圖為樣品。中央社記者謝怡璇攝 113年8月20日
桌遊「2045」模擬共軍侵台，開局前玩家會獲得代表個人角色的護照本，其中包括「促統會」、「天地盟」、「政府軍」等角色，並依個人利益設定得分機制，圖為樣品。中央社記者謝怡璇攝 113年8月20日

迷走工作坊創辦人張少濂表示，這款遊戲不是合作遊戲，而是一個「零和遊戲」，整場桌遊僅有一位勝利者，結局會影響到角色的分數。若局面從台灣成功抵禦轉至共軍獲勝，就有可能從「國家英雄」變成「台獨頑固分子」。

張少濂指出，在募資前的一項關於台海戰爭的調查中發現，多數人認為台灣全體人員會團結抵抗，以面對戰事不利的情況。排名第2多的回饋則認為，地方將與中央分裂，部分縣市會投共。這些調查呈現出，民間有思考自己位置與台灣勝敗之間關係的聲音。

台灣遊戲品牌「迷走工作坊」即將推出桌遊「2045」，模擬共軍侵台。圖中的紅色圓點代表共軍，分別從北、中、南外海登陸，藍色圓點則為台灣軍隊，圖為樣品。中央社記者謝怡璇攝 113年8月20日
台灣遊戲品牌「迷走工作坊」即將推出桌遊「2045」，模擬共軍侵台。圖中的紅色圓點代表共軍，分別從北、中、南外海登陸，藍色圓點則為台灣軍隊，圖為樣品。中央社記者謝怡璇攝 113年8月20日

為在遊戲、美學、歷史考究上取得平衡，張少濂表示，製作「2045」期間，曾邀請對國安、國防議題有研究的相關人士做顧問，並將共軍過去擾台軍演的資訊納入桌遊設計。如今年5月中共在台灣及金馬周邊進行「聯合利劍－2024A」軍演，劃設在台灣外海的軍演部分區域，就設定為共軍登陸的地點。

其中，在共軍的主要軍力設計上，迷走工作坊也特別考究真實存在的共軍部隊，如合成第14旅、73集團、空降兵雷神突擊隊，考據其在軍事上的戰鬥作用，設計成遊戲技能。

此外，在共軍的設計上，桌遊特地將共軍設定為非玩家角色（NPC），每位玩家都可依個人利益選擇牽制或引導共軍登陸。張少濂強調，這樣的設計反映出台灣各方勢力各自盤算的一面，各方會透過操控共軍，降低自身傷害或提高其他玩家的傷害，來獲得勝利。

張少濂表示，2045戰爭桌遊以較為軟性的方式，直接面對發生在平行時空的未來、未必不會發生的可能衝突，與天天見報的共機環台相比，也許更能觸及不同層面的民眾。

他提到，「台灣人都明白未來可能會發生什麼，迷走只是誠實地將一個可能不想面對，但必須一起承受的未來局勢，攤開在桌上，由玩家自行領略」。（編輯：邱國強）1130820

台灣遊戲品牌「迷走工作坊」即將推出桌遊「2045」，模擬共軍侵台。圖為實際遊玩過程。（迷走工作坊提供）中央社記者謝怡璇台北傳真 113年8月20日
台灣遊戲品牌「迷走工作坊」即將推出桌遊「2045」，模擬共軍侵台。圖為實際遊玩過程。（迷走工作坊提供）中央社記者謝怡璇台北傳真 113年8月20日
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