港區國安法引媒體擔憂 中國外交部：針對極少數

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（中央社記者周慧盈北京20日電）香港媒體人因出於對國安法的擔憂，將香港新聞自由評級降至歷史最低。中國外交部今天對此說，香港（港區）國安法是針對「極少數嚴重危害國安的犯罪分子」，而非「遵紀守法」的媒體記者。

綜合澎湃新聞等陸媒報導，中國外交部下午舉行例行記者會，有媒體提出香港國安法所引發的新聞自由問題。

中國外交部發言人毛寧回應指出，「香港國安法針對的是極少數嚴重危害國家安全的犯罪分子，而不是遵紀守法的媒體記者」。

毛寧表示，香港國安法實施以來，香港的新聞自由在安全穩定的環境下依法獲得更好保障，「這是任何不帶偏見的人都無法否認的事實」。

香港記者協會今天公布「2023年度新聞自由指數調查報告」，共訪問了251名新聞從業人員，並委託香港民意研究所訪問了約1000名市民。

結果顯示，新聞從業人員對香港新聞自由給出25分（滿分100分），較上年下跌0.7分；公眾評分為42.2分，較上年微升0.8分。

此外，92%受訪新聞從業人員及53%受訪市民認為，過去一年香港新聞自由倒退。

調查顯示，認為基本法23條立法對新聞自由造成頗大或極大損害的香港新聞從業人員高達92%，市民方面則有4成受訪者有此看法。（編輯：邱國強）1130820