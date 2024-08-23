吳釗燮林佳龍訪美 中國籲美慎之又慎處理台灣議題

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（中央社台北23日電）金融時報22日引述多位知情人士指出，台灣國安會秘書長吳釗燮及外交部長林佳龍本週訪問華府與美方進行會談。中國外交部今天回應，反對任何形式的美台官方往來，敦促美方慎之又慎處理台灣議題。

金融時報（Financial Times）報導，知情人士並未透露吳釗燮與林佳龍訪美會晤的具體地點或時間，並指這類對話已存在多年，屬於台美間特殊外交對話的一環，即所謂「特殊管道」，是台美高層官員進行細緻討論的難得機會。

這也是總統賴清德5月上任以來的首批高階訪美團。

據央視新聞報導，中國外交部23日下午舉行例行記者會，發言人毛寧回應媒體有關提問稱，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，「這個立場是一貫、也是非常明確的」。

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毛寧並稱，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將美國領導人就涉台問題所做的承諾落到實處，「慎之又慎處理涉台問題」，停止美台官方往來，停止升級美台實質關係，停止以任何方式縱容支持「台獨分裂」行徑。

金融時報的報導指出，美國政府歷屆一直對這項敏感的對話保密，以避免中國抨擊，直到金融時報2021年報導後，對話才曝光，當時時任外交部長的吳釗燮率領台灣代表團與美國官員在馬里蘭州城市安納波利斯（Annapolis）會面。（編輯：呂佳蓉/楊昇儒）1130823