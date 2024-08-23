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傳蘇利文下週訪中會王毅 就拜習可能再會先行磋商

2024/8/23 20:07（8/23 20:33 更新）
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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國新聞網站Axios今天引述3位知情消息人士的說法報導，白宮國家安全顧問蘇利文下週將造訪中國，並會晤中國外交部長王毅。

Axios指出，預計蘇利文（Jake Sullivan）和王毅將對中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）可能於今年稍晚再度會面一事做準備，以延續兩位領袖去年11月在加州的會談。

報導提到，蘇利文將於8月27日至29日訪中，此時正值美國總統選戰期間。

美國民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）與共和黨總統候選人、前總統川普（Donald Trump），兩人都主張對中國採取強硬立場，尤其是課徵關稅。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1130823

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