中國公安部長：中美禁毒合作工作組正式啟動

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（中央社記者邱國強北京31日電）新華社報導，中國國務委員兼公安部長王小洪30日在北京會見美國禁毒聯合代表團時宣布，「中美禁毒合作工作組」正式啟動。禁毒合作是美中去年11月舊金山「拜習會」為數不多的共識之一。

根據這項報導，美國禁毒聯合代表團是由美國總統副助理、國土安全部副顧問達斯卡爾（Jen Daskal）率領前往北京，與王小洪舉行會談。而王小洪也兼任中國國家禁毒委員會主任。

報導指出，王小洪表示，希望美中雙方以元首會晤重要共識為根本遵循，以「相互尊重」為共處之道，以「平等互利」為基本原則，務實開展禁毒合作，妥善解決彼此關切，深化執法安全合作，為中美關係穩定健康可持續發展注入更多正能量。

報導提到，雙方同意落實好「舊金山願景」，務實開展禁毒及執法安全合作。

綜合外電報導，「中美禁毒合作工作組」昨天在北京舉行首次聯席會議，討論阻止芬太尼（Fentanyl）進入美國的機制。

美國駐中國大使館發布訊息指出，美國跨部門代表團訪問中國並啓動這一禁毒工作組。工作組將提供平台，促進旨在解決非法生產、資助和分銷非法藥物問題的協調，並支持雙邊執法行動。

館方指出，禁毒工作組是為恢復美中雙邊合作，以打擊全球非法毒品製造和販運（包括芬太尼等合成毒品）所持續努力的一部分。（編輯：曹宇帆）1130131