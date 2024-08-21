南海緊張加劇 菲美推動同盟現代化

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（中央社記者林行健馬尼拉21日專電）菲中南海衝突加劇之際，菲律賓與美國國安顧問通話，承諾共同推動同盟現代化，包括提升軍隊與海岸防衛隊的能力。

菲律賓國家安全委員會今天發布通話內容指，菲律賓國安顧問安約（Eduardo Año）與美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）20日通話，就南海安全局勢交換資訊。

兩人就中國軍方在黃岩島空域及仙賓暗沙海域的「非法、侵犯性及危險行動」表達「嚴重關切」。

安約在通話中強調，菲律賓依據國際法對「西菲律賓海」擁有「無可爭辯」的權利，並感謝美國政府對菲美同盟的堅定承諾。

「西菲律賓海」是馬尼拉當局對菲律賓在南海索討區域的稱呼，範圍涵蓋菲國向南海延伸出去的200海里專屬經濟區。

菲方表示，蘇利文讚揚菲律賓不久前與越南舉行聯合海岸防衛演習，以及擴大與理念相近國家擴大海事合作的努力。兩人期盼實施戰略優先計畫，加速菲國能力發展，實現菲美同盟現代化。

美國白宮發布通話內容指出，蘇利文和安約討論美菲同盟長期正面的走勢，包括美國提供菲國5億美元（約新台幣160億元）「對外軍事融資」，協助菲律賓推進武裝部隊及海岸防衛隊現代化。

白宮指出，兩人討論這筆追加安全援助可如何加強美菲在南海推動國際海洋法合作。

蘇利文譴責中方蓄意衝撞菲國海防隊船艦，強調菲方船艦當時在自家專屬經濟區合法航行，同時重申美國對菲美「共同防禦條約」（MDT）的堅定承諾。

8月8日上午，兩架中國空軍飛機在黃岩島上空，對菲方NC-212i輕型運輸機飛行路徑投擲照明彈，菲律賓軍方斥為「危險及挑釁行為」；19日清晨，中國與菲律賓海警船艦在仙賓暗沙周邊海域碰撞。

中國主張擁有南海大部分區域主權，菲律賓則依聯合國海洋法公約（UNCLOS）索討向西延伸出去的200海里專屬經濟區。雙方不時在爭議海域發生衝突，且近來有加劇趨勢。（編輯：陳妍君）1130821