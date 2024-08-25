中國海警與菲律賓公務船南海碰撞 一週內2次海上衝突

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（中央社記者林行健馬尼拉25日專電）南海緊張局勢持續升高，中國海警與菲律賓公務船今天再次發生碰撞，中方船隻並向菲船發射水柱，導致菲船故障及被迫終止人道運補任務。這已是過去1週以來的第2次撞船事件。

中國駐菲律賓大使館下午引述中國海警局新聞發言人甘羽說，菲律賓3002號船今天非法闖入中國南沙群島仙賓礁附近海域，14時12分時以不專業、危險方式，故意衝撞中方海警21551艇，導致發生擦碰，責任完全在菲方。

菲律賓國家安全會議（NSC）發表聲明回應，菲律賓漁業暨水資源局（BFAR）3002號船今天在半月暗沙（菲稱Hasa Hasa Shoal）前往仙賓暗沙（Sabina Shoal，菲稱艾斯柯達礁Escoda Shoal）為漁民提供柴油、食品和醫療用品時，遭到中方8艘船隻的「攻擊性和危險航行操作」。

菲方聲明稱，中國人民解放軍第626號船艦及多艘海警船試圖包圍菲國漁業局3002號船，中方海警船採取了近距離危險操作，造成碰撞。期間，中方海警船向菲船鳴笛並發射水柱，最終導致菲船引擎故障，被迫終止向漁民運補的人道任務。

菲國譴責中方行為「不專業、具侵略性和非法」，危及菲方船員及待援漁民的安全，菲國漁業局人員並未受傷，中國海警救起落水菲方人員的說法「毫無根據」，是中方意圖扭曲事實的假新聞。

根據菲國說法，半月暗沙與仙賓暗沙都位於菲國200海里專屬經濟區（EEZ）之內。

聲明說：「菲律賓政府呼籲中國停止破壞地區和平與安全的挑釁行動，菲律賓仍然堅定依據《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）和2016年南海仲裁，主張己方權利。」

中國依據9段線主張擁有南海大部分區域的主權，而菲律賓則依聯合國海洋法公約（UNCLOS）索討向西延伸出去的200海里專屬經濟區，雙方不時在爭議海域發生衝突。

雙方緊張局勢近來持續升溫，兩國海警船艦19日才剛在仙賓暗沙週邊海域發生碰撞；8日上午，2架中國空軍飛機在黃岩島上空，對菲方NC-212i輕型運輸機的飛行路徑投擲照明彈。

更早以前在6月，中國海警人員揮舞刀棍和斧頭，登上菲律賓海軍充氣船，阻止菲方人員運送補給品到仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）上的一艘擱淺老舊軍艦，造成菲國軍人受傷。

菲律賓海軍曾表示，中國人民解放軍海軍、中國海警以及海上民兵的非法、恫嚇、侵犯性與欺騙性行動，是南海動盪的源頭，而菲國外交部則多次重申會致力於透過和平與外交舉措，解決爭端。（編輯：陳承功）1130825