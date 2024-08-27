外交部：中國擴大南海爭議地帶 藉維權升高區域緊張

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（中央社記者楊堯茹台北27日電）中國海警與菲律賓公務船25日再發生碰撞。外交部今天表示，中國刻意將菲中爭議地帶擴大，藉「維權」之名干擾他國船舶航行，外交部譴責中國明顯具擴張目的的霸權作為。

據菲律賓國家安全會議聲明，菲律賓漁業暨水資源局3002號船25日前往仙賓暗沙為漁民提供柴油、食品和醫療用品時，遭受中方8艘船隻的「攻擊性和危險航行操作」，而造成碰撞，還向菲船鳴笛並發射水柱，導致菲船引擎故障，人道運補任務受阻。

對此，外交部晚間透過新聞稿指出，這是本週以來雙方第二度在同一海域發生海上衝突，中國近期刻意將菲中爭議地帶，自仁愛暗沙擴大至民主礁、仙賓暗沙、鐵線礁及渚碧礁，且在南海部署上百艘包含海軍、海警、民兵船、科研船在內的船艦，持續頻繁干擾菲國進行人道運補。

外交部提及，中國藉「維權」之名在南海以非法、脅迫、強勢等非和平手段干擾他國船舶航行，進而升高區域緊張情勢，外交部強烈譴責中國上述各項明顯具擴張目的霸權作為。

外交部強調，維護南海航行及飛越自由已是國際社會普遍共識，台灣不僅反對任何威脅南海安全及破壞區域和平穩定現狀的作為，更嚴厲譴責任何使用武力、脅迫及強制等方式干擾其他國家船舶自由航行。

外交部鄭重呼籲各方自制，遵守國際法及《聯合國海洋法公約》，堅持以和平方式解決分歧。

外交部重申，南海諸島屬於中華民國領土，台灣對南海諸島及其相關海域享有國際法與海洋法上的權利。政府將持續與理念相近國家密切關注南海情勢，共同維護區域和平及穩定。（編輯：林興盟）1130827