印太司令帕帕羅：美國艦船可護送菲律賓運補船
2024/8/27 21:40（8/27 21:54 更新）
（中央社馬尼拉27日綜合外電報導）美軍印太司令部司令帕帕羅今天表示，美國艦船可以護送在南海執行運補任務的菲律賓船隻，強調這是「一個完全合理選項」，不過須經美、菲協商。
路透社報導，過去一週中國與菲律賓在南海發生一連串海上和空中對抗，美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）司令帕帕羅（Samuel Paparo）上述說法很可能引發中國不滿。
帕帕羅出席印太司令部舉辦的軍事論壇時，在場邊告訴記者：「在我們共同防禦條約的架構下，護送一艘船駛往另一艘船是完全合理的選項。」
長期以來，一支人數不多的菲國部隊持續駐紮在菲律賓於1999年蓄意擱淺在仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）的老舊登陸艦馬德雷山號（Sierra Madre）上，以宣示馬尼拉對這個區域的主權。
帕帕羅被問到，華府是否會考慮從菲律賓護送船隻運送補給品到水道上的爭議地物。
他表示：「我意思是，當然，在經過協商的前提之下。」他沒有就可能用來執行這項任務的艦船提供細節。
菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）今天表示，因應「詭譎又狡猾的對手」，「菲美共同防禦條約」（Mutual Defense Treaty between the Republic of the Philippines and the United States of America）必須從寬解讀。
雖然美國已向亞洲歷史最悠久盟友菲律賓保證，兩國間的防禦夥伴關係「如鋼鐵般堅定」，鐵歐多洛仍呼籲，為避免落入「中國的陷阱」，美菲共同防禦條約得「更與時俱進」。（譯者：曹宇帆/核稿：何宏儒）1130827
延伸閱讀中菲南海衝突加劇 菲方測試照明彈但強調不以牙還牙中國海警與菲律賓公務船南海碰撞 一週內2次海上衝突南海紛爭再起 菲律賓指中國軍機在黃岩島上空騷擾巡邏機因應南海緊張局勢 菲加美澳聯合海空演習登場美菲南海實彈射擊演習 3艘中國軍艦尾隨監控
- 印太司令帕帕羅：美國艦船可護送菲律賓運補船2024/08/27 21:40
- 2024/08/27 21:37
- 2024/08/26 13:14
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
外交部：中國擴大南海爭議地帶 藉維權升高區域緊張