菲律賓船入仙賓暗沙 中國海警：「依法」管控

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（中央社記者周慧盈北京25日電）陸媒報導，菲律賓3002號船今天「非法衝闖」南沙群島仙賓礁（仙賓暗沙）附近海域，中國海警對菲船隻採取管控措施。

澎湃新聞報導，「8月25日，未經中國政府允許，菲律賓3002號船非法衝闖中國南沙群島仙賓礁附近海域，持續危險接近中方正常航行的海警船，中國海警對菲肇事船隻依法依規採取管控措施」。

此前，中國海警局19日發布影片聲稱，菲國海防隊船艦在仙賓暗沙（Sabina Shoal）鄰近海域以「不專業、危險方式」衝撞中國海警船；菲國「西菲律賓海國家工作小組」（NTF-WPS）則指控中國船艦衝撞菲船，而且接連撞了兩艘。

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在19日碰撞事件之前，中國與菲律賓已在黃岩島（Scarborough Shoal）、仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）一帶發生多次衝突，觀察人士一直視兩地為中菲之間在南海的潛在衝突爆發點。

對於中菲海警船艦在仙賓暗沙周邊海域發生碰撞，並導致南海局勢再次升高的情況，菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）20日在記者會上表示，「仙賓暗沙不會是新的衝突爆發點」。（編輯：邱國強）1130825