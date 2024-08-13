本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
南海主權爭議
新聞專題
南海主權爭議1/144
首頁 / 國際

南海緊張升高 中國軍艦及海警船增加

2024/8/13 18:38（8/13 21:14 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國海警船隻5月在菲律賓海軍人員進行運補任務時噴水柱進行干擾。（路透社）
中國海警船隻5月在菲律賓海軍人員進行運補任務時噴水柱進行干擾。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健馬尼拉13日專電）南海緊張局勢再次升溫，菲律賓軍方表示，出現在南海菲索水域的中國海軍及海警船艦，近來有所增加。

根據菲律賓海軍的監控報告，8月6日至12日期間，有13艘中國海警船、9艘中國海軍軍艦，出現在南海菲索水域，包括黃岩島（Scarborough Shoal）、中業島（Thitu Island）及仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）等海上地物的周邊水域。

在更早前的一週，中國只有12艘海警船及3艘海軍軍艦出現在這些水域。

但若加上中國「民兵」船及科研船，8月6日至12日期間出現在這些水域的中國船艦計達92艘，低於前一週的122艘。

中國依據9段線，主張擁有南海大部分區域，菲律賓則依據聯合國海洋法公約（UNCLOS），索討延伸至南海的200海里專屬經濟區，並稱這片水域為「西菲律賓海」，兩國不時因南海主權發生摩擦或爭執。

但緊張情勢近來再次升高。

今年6月，中國海警人員揮舞刀棍和斧頭，登上菲律賓海軍充氣船，阻止菲方人員運送補給品到仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）上的一艘擱淺老舊軍艦，造成菲國軍人受傷。

8日上午，2架中國空軍飛機在黃岩島上空，對菲方NC-212i輕型運輸機的飛行路徑投擲照明彈，菲律賓軍方斥此舉「危及菲國機員的生命」；共軍則稱，菲國軍機不顧反覆警告，執意「非法闖入」空域，干擾中國正常演訓活動。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）今天在記者會上說，8日在南海空域對菲律賓軍機進行「危險挑釁行為」的中國軍機，是從陸上設施起飛，而非航空母艦。

崔尼代說，菲國軍方當時並未在相關水域監看到中國的航空母艦，「可以很確定地說，這兩架中國軍機是來自陸地。」

中國在南海的美濟礁（Mischief Reef）及渚碧礁（Subi Reef）等海上地物，建有空軍基地或飛機跑道。

崔尼代補充，數年前，中方也曾從南海基地朝空中向菲國軍機發射照明彈，這樣的行為將激起菲國士兵的愛國心，菲方將繼續在南海菲索水域執行巡邏任務。

另一方面，菲律賓外交部今天證實，昨天已就照明彈事件向北京提出外交抗議，並重申馬尼拉將繼續致力於透過外交及和平方式解決領土爭議。（編輯：陳承功）1130813

#中國
#中國海軍
#南海
#菲律賓
#菲國
#菲方
#菲律賓海軍
#黃岩島
#海警船
延伸閱讀
南海紛爭再起 菲律賓指中國軍機在黃岩島上空騷擾巡邏機中國空軍南海空域危險行為 菲律賓總統強烈譴責路透：南海衛星影像揭露中國在黃岩島增設浮動屏障影片／中菲南海再爆衝突 雙方執法船碰撞
崔尼代
菲中磋商助南海降溫？ 菲軍：尚未見中方改變舉動菲控中共在南海行徑具侵略性 教廷籲和平化解爭端
南海主權爭議
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
中國空軍南海空域危險行為 菲律賓總統強烈譴責
172.30.142.101
更多編輯台推薦新聞：