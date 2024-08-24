中國控制國債市場利率？ 知情者：一定堅持市場化

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（中央社台北24日電）針對中國人民銀行（中國央行）是否有禁止部分中小銀行進行國債交易，以及是否有控制和決定國債市場利率水平？第一財經引述知情人士分析，這是市場對金融管理部門提示風險的誤讀，金融管理部門一定會堅持市場化。

近一年來，中國資金大量湧向債券市場。中國央行提示長期國債利率風險，交易商協會更在8月初對4家農村商業銀行啟動自律調查，並查處部分中小金融機構在國債交易中利益輸送等違規行為，引起市場各方關注。

中國媒體第一財經今天刊出「關於近期債券市場熱點問題的權威回應」一文，對於市場的關注一一做出回應。

據報導，中國銀行間市場交易商協會副秘書長徐忠表示，一些金融機構在央行提示風險後，又從一個極端走向另一個極端，「一刀切」地暫停了國債交易，這是對風險管理能力弱的體現，也是對央行意圖的誤讀。

他提到，中國長期國債利率下行，原因包含債券市場短期供求不平衡的問題，也有金融機構被一些「小作文」帶節奏，還有是部分金融機構利率風險管理能力不夠。此外，還存在一些金融機構通過操縱市場價格等違法違規行為牟利問題。

報導也強調，中國央行沒有設置長期國債利率區間。對於有市場觀點認為，央行要控制和決定國債市場利率水平，「實際上這也是一種誤讀」。

不過，報導提及，目前中國央行已經開始對金融機構持有債券資產風險敞口進行壓力測試。壓力測試主要內容包括金融機構債券投資在資產負債表中的佔比、債券久期、資本金能否覆蓋風險等。

這一目的是要發現金融機構的利率風險，並對短期內大量持有債券、風險敞口大的機構提出一些風控建議。

中國經濟疲弱衝擊股市及房市，各路資金近來因此搶購中國國債，使債市劇烈震盪。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1130824