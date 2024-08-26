因效忠聲明申請居台被拒 港公務員傳遭港府停職

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（中央社台北26日電）日前有與台灣人結婚的香港公務員申請來台居留被拒，上訴時稱公務員都「被迫」簽署效忠聲明。據港媒報導，該位公務員說法疑似有「發假誓」之嫌，已遭政府停職，最終恐會被解僱。

綜合香港成報、香港01等港媒報導，一名任職香港房屋署的工程督察與台灣人結婚，在2022年申請在台居留被拒，提起訴願後，不服訴願決定提起行政訴訟。

法院判決指出，這名香港政府公務員，表明未來不會辭去現職，並表示所有公務員都「被迫」要簽署效忠聲明，可證其對香港政府無任意拒絕能力。這名香港政府公務員既簽署效忠聲明，擁護中華人民共和國香港政府基本法、效忠香港特區，仍有較高的可能性為中共從事內部滲透或情報工作。

報導指出，該名香港公務員目前被港府停職候查，原因是他向法院聲稱「所有公務員都被迫要簽署效忠聲明」，港府質疑他有「發假誓」之嫌，並非真誠效忠港府、聲明擁護「基本法」等。

據了解，目前香港政府電話簿已搜尋不到其姓名，按過往做法，該名香港公務員最終恐會被解僱。

香港房屋署及公務員事務局均表示不評論個別個案及任何相關言論。

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陸委會22日也於例行記者會上回答記者對於此事的相關提問。陸委會當時表示，當事人是任職於香港政府的公務員，跟台灣人結婚，要申請來台居留，但因他是香港政府的公務員、是宣誓效忠於中華人民共和國香港特區政府。審核期間，移民署詢問是否放棄香港公務員身分，當事人則表示不放棄，會於週一至週五在港府上班，週六、日來台。

陸委會當時指出，香港情況已跟過去大不同，在盡量不打擾香港居民來台旅遊的情況下，還是必須做國安上的考慮。雖無法同意讓他同時既作為香港公務員，又來台申請居留，但可依港澳條例申請單次多次的入境證，並表示若對方未來願意放棄香港公務員身分，可再次申請。（編輯：謝怡璇/陳鎧妤）1130826