本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

IBM證實將關閉中國研發部門 逾千員工受影響

2024/8/26 13:49（8/26 14:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
IBM將徹底關閉中國研發部門，逾千名員工受影響。圖為IBM logo。（路透社）
IBM將徹底關閉中國研發部門，逾千名員工受影響。圖為IBM logo。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北26日電）中國媒體第一財經報導，今天從IBM中國方面確認，IBM將徹底關閉中國研發部門，逾千名員工受影響。IBM過去最重要的大客戶是金融、能源等關鍵領域的大型國企，但未來將轉向服務中國的民營企業及部分在中國的跨國企業。

中國媒體日前報導，近日北京、上海、大連等地IBM中國研發和測試崗位員工的訪問權限被收回，涉及1000多人，該公司已通知相關員工26日參與線上會議。

第一財經26日報導，IBM中國在聲明中表示：「IBM會根據需要調整運營，為客戶提供最佳服務，這些變化不會影響我們為大中華區客戶提供支持的能力。」

聲明還提到，中國企業，尤其是民營企業，越來越重視混合雲和人工智慧技術帶來的機遇，而IBM在中國的本地戰略重點則是利用其技術和諮詢方面的經驗，組建具備相應技能的團隊，幫助中國客戶共創符合需求的解決方案。

IBM強調，未來將轉向服務中國的民營企業以及部分在中國的跨國企業。但報導指出，金融、能源等關鍵領域的大型國企才是IBM過去最重要的大客戶。

報導表示，此次研發部門關閉涉及IBM中國開發中心及IBM中國系統中心的業務，主要負責研發和測試。

報導又指，IBM在1984年正式進入中國市場，華為創始人任正非就曾稱IBM是「華為的老師」。中國也曾是IBM在美國以外，業務架構最完善的市場。此次研發部門的關閉是IBM在中國40年發展歷史上一個重要轉折點。

不過，一位業內資深人士表示，很多年前IBM的研發已經全部在美國進行，此次中國IBM受影響的員工，只能說是測試人員，不是真正的研發人員。（編輯：陳鎧妤/朱建陵）1130826

延伸閱讀
護膚美妝品消費放緩 Sephora將在中國裁員百人彭博：摩根士丹利在中國大裁員 規模創紀錄中國房市低迷 暴雷房企裁員上千人前景仍悲觀特斯拉大裁萬人 中國銷售部門重災區
任正非
李雲迪同框任正非引熱議 嫖娼風波後首次中國亮相深化創新 華為擬與中國及海外大學合作
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：