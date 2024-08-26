IBM證實將關閉中國研發部門 逾千員工受影響

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（中央社台北26日電）中國媒體第一財經報導，今天從IBM中國方面確認，IBM將徹底關閉中國研發部門，逾千名員工受影響。IBM過去最重要的大客戶是金融、能源等關鍵領域的大型國企，但未來將轉向服務中國的民營企業及部分在中國的跨國企業。

中國媒體日前報導，近日北京、上海、大連等地IBM中國研發和測試崗位員工的訪問權限被收回，涉及1000多人，該公司已通知相關員工26日參與線上會議。

第一財經26日報導，IBM中國在聲明中表示：「IBM會根據需要調整運營，為客戶提供最佳服務，這些變化不會影響我們為大中華區客戶提供支持的能力。」

聲明還提到，中國企業，尤其是民營企業，越來越重視混合雲和人工智慧技術帶來的機遇，而IBM在中國的本地戰略重點則是利用其技術和諮詢方面的經驗，組建具備相應技能的團隊，幫助中國客戶共創符合需求的解決方案。

IBM強調，未來將轉向服務中國的民營企業以及部分在中國的跨國企業。但報導指出，金融、能源等關鍵領域的大型國企才是IBM過去最重要的大客戶。

報導表示，此次研發部門關閉涉及IBM中國開發中心及IBM中國系統中心的業務，主要負責研發和測試。

報導又指，IBM在1984年正式進入中國市場，華為創始人任正非就曾稱IBM是「華為的老師」。中國也曾是IBM在美國以外，業務架構最完善的市場。此次研發部門的關閉是IBM在中國40年發展歷史上一個重要轉折點。

不過，一位業內資深人士表示，很多年前IBM的研發已經全部在美國進行，此次中國IBM受影響的員工，只能說是測試人員，不是真正的研發人員。（編輯：陳鎧妤/朱建陵）1130826