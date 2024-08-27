美國國安顧問蘇利文訪中 央視：已抵達北京

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（中央社記者李雅雯上海27日電）美國國家安全顧問蘇利文27至29日期間訪問中國，央視報導，蘇利文在今天下午抵達北京。這是相隔8年後，再有白宮國家安全顧問訪問中國。

央視27日下午報導，應中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅邀請，蘇利文（Jake Sullivan）於27至29日期間訪問中國，將舉行新一輪中美戰略溝通。

報導指出，蘇利文在今天下午搭乘飛機抵達北京，展開訪問之旅。這是相隔8年後，再有美國國家安全顧問訪問中國，這也是蘇利文任內第一次到訪中國。

報導強調，蘇利文這趟訪問中國行程，也是中美雙方落實兩國元首舊金山會晤共識的重要措施。

台灣議題相關討論預期將成為蘇利文這趟訪問行程關切重點之一。

北京日報日前報導，中國外交部美大司負責人25日對媒體表示，王毅將與蘇利文在中美關係、敏感問題及重大國際和地區熱點問題深入交換意見。

美大司負責人指出，中國將在台灣議題、發展權利以及中國戰略安全等重點上表達嚴重關切、闡明嚴正立場、提出嚴肅要求；重申台灣是中美關係第一條不可逾越的紅線，「台獨」是台海和平穩定的最大風險。（編輯：呂佳蓉）1130827