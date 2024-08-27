本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
7月景氣燈號退回黃紅燈 傳產復甦較緩、颱風凱米影響
首頁 / 兩岸

美國國安顧問蘇利文訪中 央視：已抵達北京

2024/8/27 14:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯上海27日電）美國國家安全顧問蘇利文27至29日期間訪問中國，央視報導，蘇利文在今天下午抵達北京。這是相隔8年後，再有白宮國家安全顧問訪問中國。

央視27日下午報導，應中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅邀請，蘇利文（Jake Sullivan）於27至29日期間訪問中國，將舉行新一輪中美戰略溝通。

報導指出，蘇利文在今天下午搭乘飛機抵達北京，展開訪問之旅。這是相隔8年後，再有美國國家安全顧問訪問中國，這也是蘇利文任內第一次到訪中國。

報導強調，蘇利文這趟訪問中國行程，也是中美雙方落實兩國元首舊金山會晤共識的重要措施。

台灣議題相關討論預期將成為蘇利文這趟訪問行程關切重點之一。

北京日報日前報導，中國外交部美大司負責人25日對媒體表示，王毅將與蘇利文在中美關係、敏感問題及重大國際和地區熱點問題深入交換意見。

美大司負責人指出，中國將在台灣議題、發展權利以及中國戰略安全等重點上表達嚴重關切、闡明嚴正立場、提出嚴肅要求；重申台灣是中美關係第一條不可逾越的紅線，「台獨」是台海和平穩定的最大風險。（編輯：呂佳蓉）1130827

#中國
#王毅
#蘇利文
蘇利文
美國安顧問蘇利文27日訪北京 分析：華府不願中美關係動盪金融時報揭美中高層密會管道 談台海劃紅線
王毅
中國禁止日本水產品進口 卻在三陸海域積極捕魚瀾湄合作 王毅：堅持多邊主義反對小院高牆
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：