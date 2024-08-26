美國安顧問蘇利文27日訪北京 分析：華府不願中美關係動盪

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（中央社記者周慧盈北京26日電）美國總統拜登的國家安全顧問蘇利文明天將訪北京。中國學者吳心伯分析，蘇利文此訪凸顯拜登政府盼繼續保持包括戰略溝通在內的中美高層交往，不希望雙方關係出現巨大動盪。

據中國外交部官網，應中共中央政治局委員兼外長王毅邀請，蘇利文（Jake Sullivan）27至29日將訪問北京。這是蘇利文上任近4年來首次訪中，也是2016年以來首位到訪中國的白宮國安顧問。

去年5月以來，王毅與蘇利文分別在維也納、馬爾他和曼谷進行三輪戰略溝通，加上去年10月兩人在華盛頓的會面，這次在北京將是兩人16個月來第5次會面。

復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯對上觀新聞表示，蘇利文此訪基於多重背景和考量，首先是拜登任期進入倒數計時，拜登政府希望繼續保持包括戰略溝通在內的中美高層交往，不希望中美關係出現巨大動盪。

此外，拜登政府目前在外交上受到頗大壓力，烏克蘭戰爭仍在延宕，以哈停火則遲遲不見曙光。在美國大選年的背景下，不少民主黨支持者反對美國「挺以（以色列）」，華府希望中國在美國關心的問題上提供幫助、進行合作。

吳心伯並認為，中美關係仍受到不斷產生的摩擦所困擾，包括美國擬對中國加徵關稅、「濫用」實體清單等出口管制工具遏制打壓中國企業等。在這種背景下，蘇利文此行也將為雙方討論緊迫的關切問題和管控分歧提供機會。

吳心伯進一步提到，可從三方面評價中美戰略溝通的主要特點及重要意義。第一是王毅和蘇利文實質是兩國最高領導人的代表，溝通具有權威性，與一般部長級溝通性質不同。

其次是兩人的溝通主要討論戰略性問題和宏觀問題，重在加深國家間相互理解和戰略認知，不局限於某些具體問題的談判。

第三，每次戰略溝通達成的共識會成為接下來一段時間處理中美關係的指南。這些共識也會由雙方各個政府部門推進落實。（編輯：張淑伶）1130826