白宮國安顧問8/27訪問中國 美大選前管控雙邊緊張

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）白宮今天宣布，美國總統拜登的國家安全顧問蘇利文將於27至29日赴北京訪問。這將是2016年以來首位白宮國安顧問訪問中國，顯示在美國總統大選前，華府再度尋求管控雙邊緊張。

法新社報導，儘管過去2年已有其他美國高階官員訪問過中國，包括國務卿布林肯（Antony Blinken）；但美國總統大選即將在11月登場，民主黨候選人暨現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）預料在選戰中主張對中國除了繼續尋求對話，也要維持施壓。

一名美國高階官員告訴媒體記者，蘇利文（Jake Sullivan）此行將與中國外交部長王毅會面，他將重申美方關切中國支持俄羅斯在全面侵略烏克蘭後進行的國防產業大擴張。

蘇利文還將與王毅討論到北韓與中東議題。北京曾批評美國支持以色列，華府則呼籲中國運用其關係約束伊朗。

與賀錦麗相比，共和黨總統候選人、前總統川普（Donald Trump）至少在口頭上承諾對中國採取更強硬立場。一些他的幕僚並預期，川普若重返白宮，美國會在全球與中國有廣泛攤牌。

不過上述美國官員表示，拜登（Joe Biden）政府與北京接觸，並不意味其對待中國的方式有任何軟化。

這名官員還說，華府持續相信美中屬於「激烈競爭關係」，「然而我方致力於負責任地處理這份競爭，防止其演變為衝突」。（譯者：張正芊）1130823