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美媒：川普若當選貿易戰加劇 中國經濟受損更重

2024/8/12 16:24（8/12 16:44 更新）
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美國前總統川普。（中央社檔案照片）
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（中央社台北12日電）美國大選11月登場，分析認為，如果是川普當選且按承諾把對中國進口商品的關稅提高到60%，中國經濟遭受的損害將比先前嚴重得多，經濟成長率降幅可能達到1.4至2.5個百分點。

中美貿易戰始於2018年，當時川普（Donald Trump）對價值3500億美元的中國進口商品徵收25%的額外關稅，這些商品包括太陽能電池板、洗衣機、鋼鐵和鋁，占2018年中國對美出口總額的65%。中國則對美國商品徵收關稅作為回擊。

美媒華爾街日報（Wall Street Journal）今天報導指出，多數經濟學家認為中國在那場貿易戰中損失更大，但這種影響並沒有持續太久。在COVID-19疫情期間，由於西方居家隔離的消費者大量購買消費電子產品和其他家居用品，中國出口強勁反彈，同時中國也積極拓展對歐盟和東南亞的市場。

不過，川普已經表示，如果他贏得今年的總統選舉，將把對中國進口商品的關稅提高到60%或更高。報導說，這次關稅更高，而中國經濟也更為脆弱，因此中國遭受的損害將比川普第一個任期嚴重得多。

百達資產管理公司（Pictet Asset Management）首席經濟學家齊威佛（Patrick Zweifel）估計，如果賀錦麗（Kamala Harris）當選美國總統，並繼續奉行拜登（Joe Biden)政府更有針對性的關稅政策，中國明年的經濟成長率可能會因此減少0.03個百分點。

如果像川普提議的那樣，根據齊威佛的預測，經濟成長率降幅可能達到1.4個百分點，這將使中國2025年的經濟成長率從預期的4.8%降至3.4%左右。

瑞銀（UBS）則估計，如果美國對進口自中國的商品徵收60%的關稅，12個月內會使中國GDP成長減少約2.5個百分點，但如果中國採取應對措施，GDP增幅可能只會減少1.5個百分點。這些應對措施包括：讓人民幣進一步貶值，向出口商提供退稅和其他優惠措施，以及降低利率等。

報導說，有研究認為，川普的第一輪關稅不僅抑制了中國的出口，還擠壓了企業利潤，有損企業和消費者信心，並遏制了投資和就業。若未來擴大對所有中國進口商品徵收關稅，這些影響會再次出現，並且影響程度更大。

報導說，自2018年以來，中國已將部分出口商品的目的地從美國轉向別處。如果美國實施60%的關稅，中國將被迫向其他市場出售更多商品。但印度、巴西和墨西哥等國出於對國內就業和產業的擔憂，目前正在抵制中國進口商品。（編輯：張淑伶/廖文綺）1130812

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