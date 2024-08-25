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白宮國安顧問將訪中 中國：將嚴肅關切台灣議題

2024/8/25 12:23
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（中央社台北25日電）美國國家安全顧問蘇利文即將訪問中國，中國外交部美大司負責人今天表示，中國外長王毅將與蘇利文就中美關係、敏感問題及重大國際和地區熱點問題深入交換意見，中方並將重點就台灣議題、發展權利及中國戰略安全等表達嚴重關切。

中國外交部24日宣布，應中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅邀請，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）將於27日至29日訪日問中國，舉行新一輪中美戰略溝通。

北京日報報導，中國外交部美大司負責人25日向媒體吹風，介紹相關情況。

美大司負責人表示，王毅將與蘇利文就中美關係、敏感問題及重大國際和地區熱點問題深入交換意見。雙方將共同梳理落實兩國元首去年舊金山會晤共識取得的進展，發揮雙方已建立和恢復的20多個對話溝通機制，繼續探討中美戰略認知問題、國家安全和經濟活動之間的邊界問題。

美大司負責人又指，中方將重點就台灣議題、發展權利以及中國戰略安全等表達嚴重關切、闡明嚴正立場、提出嚴肅要求；又重申台灣是中美關係第一條不可逾越的紅線，「台獨」是台海和平穩定的最大風險。

美大司負責人表示，美方在關稅、出口管制、投資審查、單邊制裁方面不斷採取針對中國的無理舉措，中方要求美方停止將經貿問題泛政治化和泛安全化。美方應與中方一起採取更多措施便利兩國人員往來。

美大司負責人回答記者提問時表示，關於烏克蘭問題，中方將繼續堅持勸和促談，推動政治解決，繼續採取堅決有力措施維護自身重大利益和正當權利。

關於南海問題，該負責人強調，中國在南海的領土主權和海洋權益擁充分法理依據，本地區國家完全有信心、有智慧、有能力處理好南海問題，域外國家不要做挑動對抗、加劇緊張的事情。

該負責人指出，中方在中東問題上支持各方維護自身正當權益，特別是支持巴勒斯坦恢復民族合法權利，盡快為實現加薩全面永久停火創造條件。

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報導又提到，針對美方聲稱中國是國際秩序威脅的指責，該負責人表示，中國不走國強必霸的歪路，也不搞意識形態輸出。

美大司負責人又提到，這次是蘇利文首次訪問中國，也是美國國家安全顧問時隔8年再次訪中。兩國元首去年舊金山會晤之後，雙方外交、財經、執法、氣候變遷團隊及兩軍保持溝通，兩國人民往來也增加，同時美國繼續對中國遏制打壓，中方堅決反制，中美關係仍在止跌企穩的關鍵關口。（編輯：陳鎧妤/張淑伶）1130825

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