瀾湄合作 王毅：堅持多邊主義反對小院高牆

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（中央社記者李雅雯上海17日電）中國外交部長王毅在泰國清邁主持瀾滄江-湄公河合作第九次外長會。王毅表示，瀾湄合作對地區和平發展有重要意義，堅持真正的多邊主義和開放的區域主義，反對「小院高牆」。

據中國外交部消息，瀾滄江-湄公河合作（瀾湄合作）第九次外長會16日在泰國清邁舉行，這是中國、柬埔寨、寮國、緬甸、泰國、越南共商、共建、共用的新型區域合作機制，自2016年啟動迄今。

王毅會後表示，瀾湄合作對於地區和平發展有重要意義，目前國際形勢變亂交織，不確定性增多，瀾湄國家加強團結合作，這是共同利益需要，也是國際社會期待；今年是和平共處五項原則發表70週年，將共同弘揚五項原則精神。

王毅強調，將堅持團結合作正確方向，將堅持真正的多邊主義和開放的區域主義，反對「小院高牆」、反對脫鉤斷鏈、反對搞排他性小圈子，為地區、世界的和平與發展作出「瀾湄貢獻」。

王毅提到瀾湄合作將朝4大重點方向努力。

第1點為合作打擊網路賭博、電信詐騙、毒品走私等跨境犯罪，探討建立瀾湄司法和法律合作機制，共同應對非傳統安全挑戰。

第2點為加快建設創新走廊，完善地區科創合作機制，豐富數位經濟、綠色發展合作內涵，中國願意幫助湄公河國家加強人工智慧建設。

第3點為深化鐵路、公路、港口、電網互通，加強產能投資合作，維護地區產供鏈穩定，中國將建設瀾湄大氣監測、氣象服務、應急協作、地震分析等平台，提升流域可持續發展能力。

第4點為「打造友好的瀾湄」，彼此深化教育、媒體、智庫、宗教、地方等交往，進一步地便利人員往來。

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王毅最後提到，中共20屆三中全會明確指出，中國將進一步全面深化改革，推進中國式現代化，這將為區域、世界注入新動力、帶來新機遇，瀾湄合作的步伐將會愈走愈大。

據中國外交部消息，瀾湄合作第九次外長會結束後，對外發布聯合新聞公報，另也發布「瀾湄合作框架下加強打擊跨境犯罪合作的聯合聲明」、「瀾湄清潔空氣倡議聯合聲明」、「關於深化瀾滄江—湄公河水資源合作的倡議」等文件。（編輯：陳鎧妤）1130817