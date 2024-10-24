中國資金外流逾8兆元 凸顯民間對經濟成長失去信心

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（中央社台北24日電）華爾街日報23日報導，儘管中國嚴控民眾每年的購匯上限，但在經濟前景不確定性增多的情況下，過去1年還是有超過新台幣8兆元的資金非法轉移至境外，凸顯民間對中國經濟成長失去信心。

中國自2016年開始收緊對跨境資本流動的控制，因此將財富完全或大量轉移出中國並非易事。據中國「個人外匯管理辦法實施細則」規定，個人結匯和境內個人購匯年度總額分別為每人每年等值5萬美元。若違法需支付涉案金額一半以上的罰款，還可能面臨刑事指控。

不過據華爾街日報（The Wall Street Journal）和經濟學家的一項數據顯示，自2023年6月至2024年6月，仍有多達2540億美元（約新台幣8.14兆元）的資金非法流出中國，規模超過10年前因房市低迷引發的資金外流潮。

這項數據並沒有完整統計所有資金，像是滯留在海外的出口收入，可能沒有被帶回中國，而是留在海外享受更高的存款利率和投資機會。

即便中國有嚴格的資本管制，但仍有不少人決心將資產轉移至海外。一些人選擇將貴重物品運往海外、為進口商品支付過高的價格，或透過拍賣藝術品將所得存在境外戶頭，還有人透過電腦硬碟將加密貨幣運往其他司法轄區，到當地再兌換成現金。

據管理中國人資金的家族辦公室的人士透露，一些企業主會以家庭成員的名義在境外設立空殼公司，然後用海外公司收購其總部位於中國的企業股份，以轉移資金至海外。

報導分析，造成資金外流的原因包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、政府對民營部門的打擊，以及人們擔心中國高速增長的時代已經結束。

報導提到，大批資金外流更凸顯出在中國有資源、財力的人開始對中國經濟的發展道路越來越沒有信心。據國際貨幣基金（IMF）數據顯示，到本十年末，中國經濟增速預計將從目前的5%左右放緩至約3%。

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研究公司Exante Data的高級策略師拉斯穆森（Martin Lynge Rasmussen）表示，過去5、10年中國人會投資房地產，但現在這種方式失去吸引力，現在的資本外流情況說明中國國內投資機會稀缺。

報導指出，中國目前面臨勞動力高齡化和萎縮帶來的嚴峻挑戰，而在貿易、安全和技術等問題上也與西方世界陷入衝突，儘管中國政府最近頒布多項刺激經濟措施，但仍難斷言這些措施能帶動經濟復甦。（編輯：謝怡璇/廖文綺）1131024