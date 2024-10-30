歐盟正式對中電動車加稅 中國商務部：已提出訴訟

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（中央社台北30日電）歐盟於當地時間29日宣布對中國進口電動車正式開徵最高35.3%的反補貼稅至少5年，最晚31日生效。中國商務部對此表示，不接受裁決結果，已向世界貿易組織（WTO）提出訴訟。

中國商務部新聞發言人表示，中方多次指出，歐盟對中國電動汽車反補貼調查存在諸多不合理、不合規之處，是以「公平競爭」為名行「不公平競爭」之實的保護主義做法。中方對裁決結果不認同、不接受，已就此在世界貿易組織爭端解決機制下提出訴訟。中方將繼續採取一切必要措施堅決維護中國企業的合法權益。

對於歐盟執委會表示將繼續與中方就價格承諾進行磋商。中國商務部新聞發言人指出，中方始終主張通過對話磋商解決貿易爭端，也一直在為此做出最大努力。目前，雙方技術團隊正在進行新一階段磋商，希望歐方以建設性態度與中方共同推進，按照「務實、平衡」的原則，相互照顧核心關切，盡快達成雙方均可接受的解決方案，避免貿易摩擦升級。

歐盟於當地時間29日對中國進口電動車正式開徵最高35.3%的反補貼稅至少5年，合計一般關稅後最高將達45.3%。

歐盟執委會指出，其調查發現在中國生產的純電動車（BEV）整條產業價值鏈受益於不公平的政府補貼，對在歐盟生產的業者帶來經濟損害的明顯威脅，因此歐盟的貿易救濟措施符合世界貿易組織（WTO）規則。

執委會同時強調加稅無礙協商，也就是繼續與中方協商尋求加稅之外的替代方案。雖然中方希望愈快談妥愈好，但歐盟強調協商無期限。（編輯：廖文綺/陳鎧妤）1131030