美對台戰略模糊 學者：共軍有對台灰區施壓空間

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（中央社記者李雅雯台北30日電）美國總統大選在即。學者表示，美對台戰略模糊，未能嚇阻共軍對台灰區施壓；不管是川普或賀錦麗出線，台灣必須注意共軍在不以武力犯台前提下，恐對台有極限軍事施壓舉動。

政治大學國際關係研究中心30日於政治大學舉辦「2024年美國總統大選與兩岸關係」座談會，國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤於會上作出上述表示。

馬振坤表示，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與中國國防部長董軍於今年5月在新加坡香格里拉對話會晤後，中美軍事溝通機制恢復，推估從美國總統大選投票日到明年1月20日就職前，雙方軍事互動會維持在相對穩定狀態。

馬振坤認為，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）在台海議題上，將依循拜登（Joe Biden）政府基調，除了強調一中政策外，還有台灣有權自我防衛，美國則要提供、協助台灣強化自我防衛。

「相較於賀錦麗，川普（Donald Trump）比較『跳tone』」，馬振坤剖析，川普有過幾次涉台發言，包括倘若中國入侵台灣，將對中國加徵150%至200%關稅、如果中國入侵台灣將轟炸北京；這些說法完全區隔其與賀錦麗的台海政策差異性。

馬振坤坦言，美國對台戰略模糊給了共軍對台灰區騷擾的空間。他說，美國提供台灣自由防衛，也就是維持現狀，這是美國台海政策一貫的戰略模糊，不過從軍事角度來看，這樣的戰略模糊對於台灣來說是失敗的，因為戰略模糊未能有效嚇阻中共近年來對於台灣的灰區行動。

馬振坤說明，美國台海政策戰略模糊原意為，美國會不會出兵捍衛台灣「讓中共去猜」，藉此產生一種嚇阻效果，不過共軍在長期與美軍互動後，也抓到了破口，也就是採取灰區行動，慢慢地壓迫台灣，「不過我沒有要揮軍入侵台灣」。

馬振坤認為，這種對台軍事灰區施壓除了對台灣的防衛產生壓力外，也是在測試美國底線；共軍一步步地壓縮、緊逼，美國卻沒辦法提出有效反制，這樣的軍事施壓動作，則是透過目前中美恢復軍事溝通來避免情勢進一步升級。

馬振坤提到，不管美國總統當選人是川普或賀錦麗，台灣都必須注意，共軍在不以軍事行動侵犯台灣的前提下，會不會又更進一步對台採取極限軍事施壓舉動，畢竟美國沒有辦法有效阻擋共軍這種「切香腸式」對台進逼。

馬振坤強調，對於愈來愈緊繃的兩岸軍事情勢，國軍也必須做好準備，對於共軍可能出現的進一步壓迫動作做好因應。（編輯：張淑伶）1131030