經濟學人前總編：若川普當選 不會對北京示弱

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（中央社台北5日電）英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）理事會主席、前「經濟學人」（The Economist）期刊總編艾默特接受美國之音訪問，分析中國對台軍事策略，並表示川普若再度當選也不會對北京示弱。

艾默特（Bill Emmott）分析中共對台的兩手策略，一方面擴充軍力，讓美國覺得軍事介入代價極為高昂；另一方面試圖說服美國台灣沒有那麼重要、不值得插手，他指出，這「兩手抓」的策略自相矛盾。

艾默特認為，拜登領導下的美國政府，在擴充同盟方面取得相當成效。若賀錦麗當選美國總統，她的班底裡會有不少來自拜登和歐巴馬團隊的人。

至於川普，艾默特表示，他不認為中方會特別在意川普口頭上說過什麼，而是更加在意他會採取什麼樣的行動。

儘管「華盛頓郵報」（Washington Post）曾報導川普說，假如中國侵犯台灣，他會轟炸北京。川普也曾在「彭博商業周刊」質疑美國防衛台灣的能力，他表示：「台灣遠在9500英里外，距離中國僅68英里。」

艾默特分析，有兩個因素會讓北京相信，川普若再度入主白宮，在對中和對台議題上他不會示弱，也不會放棄對台灣的承諾。

他說，「整個共和黨，還有川普身邊的人，在對中議題上都持有非常強硬的立場。」、「川普不是一個想讓人覺得軟弱的人。」他認為中方也有掌握這兩點。

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此外，艾默特指出，川普戰略上極大的弱點，就是他一再說要對盟國徵收關稅，可能高達10%甚至20%。艾默特認為這是中方所樂見的，因為此舉將削弱美國的戰略和軍事聯盟。

艾默特在分析中國實力時，他認為，中方在國際上的影響力，和實際上的戰略和軍事同盟，有著相當程度的差異。他說，「在一定意義上，除了俄羅斯和北韓之外，中國沒有盟友。它有的是外交關係、經貿關係」。（編輯：廖文綺/謝怡璇）1131105