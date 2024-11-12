珠海航展 中國匿蹤戰機殲35A亮相進行飛行展示

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（中央社台北12日電）第15屆中國航展今天在珠海開幕，匿蹤戰機「殲35A」首次亮相，並在現場首次進行飛行展示。根據中國官媒央視新聞報導，殲35A亮相意味它已經是中共空軍的正式裝備。

殲35A是這次珠海航展的重頭戲，這款備受外界關注的機型研發十多年。目前，中國擁有殲20與殲35A兩款匿蹤戰機，也成為繼美國裝備F22和F35A之後，全球第二個同時裝備兩款匿蹤戰機的國家。

中國官媒央視新聞形容，殲35A的飛行表演動作幹練、流暢，「像一道銀色閃電劃破長空」。

報導還稱，匿蹤戰機的第一項指標就是「隱身」，包括雷達隱身、紅外線隱身、光學隱身、聲學隱身等。從殲35A的外觀設計以及採用的材料塗料等方面看，殲35A的匿蹤性能「目前排世界第一」。

殲35A由瀋陽飛機工業集團設計、製造，這是國有中國航空工業集團轄下部門之一。人民日報在珠海航展揭幕前報導，殲35A「主要執行奪取和維持制空權的任務」。

另據媒體報導，殲35A、殲20以及俄羅斯蘇57三款匿蹤戰鬥機首次同台。俄羅斯聯邦安全會議秘書長蕭依古（Sergei Shoigu）在11至15日訪問中國期間，將前往參觀珠海航展。（編輯：呂佳蓉/廖文綺）1131112