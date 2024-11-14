憂川普政策與人事影響 中國A股3大指數齊跌

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（中央社記者吳柏緯上海14日電）中國A股3大指數今天齊跌，其中上證指數失守3400點，收在3379.84點，跌幅1.73%。市場人士認為，政策利多行情已經反映，加上美元強勢，以及川普政府的內閣人事與政策方向均影響投資者信心。

綜合第一財經、香港經濟日報、21世紀經濟報導，A股3大指數今天開低走低，上證指數開盤跌0.28%，深證成指跌0.23%，創業板指跌0.25%。截至收盤，上證指數跌1.73%，失守3400點大關，收在3379.84點；深證成指跌2.83%；創業板指跌3.4%，是近一個月以來最大跌幅。

整體市場下跌個股超過4800檔，僅不到500檔個股上漲，漲跌比創10月11日以來最差表現。

分析指出，11月8日中國財政部部長藍佛安表示支持房地產市場健康發展的相關稅收政策，將於近期推出。11月9日以來的利多消息對於A股走勢已經充分反應。另一方面，市場短線炒作熱度逐漸恢復冷靜。

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外部影響則來自於美國的政經情勢，特別是美元維持強勢，以及川普政府的人事與政策方向。由於川普明年1月上任時，共和黨有望控制參眾兩院，這也代表他將具備充分的能力推動自己的政策。

報導指出，川普主張提高關稅、降低稅收、限制移民和放鬆監管，這些政策勢必將帶來通膨，在一定程度上拉高美國經濟成長點，進而導致美國聯準會更傾向於將利率維持在高點，市場對美國經濟前景樂觀。（編輯：張淑伶）1131114